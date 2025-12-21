YouTuberのカジサック（45）が19日、サブチャンネル「梶原雄太の部屋」を更新。大豪邸と話題になっている新居のバスルームを紹介した。

【映像】カジサック、新居のバスルーム＆豪邸ルームツアーの様子

カジサックは2007年、動画にも登場しているヨメサックさん（40）と結婚し、18歳の長男・冬詩さんから5歳の三女・羽留ちゃんと、5人の子どもを育てている。

2025年10月28日には、念願だったマイホームが完成したことを報告し、新居のルームツアー動画を公開。タレントとしても活動している高校1年生の長女・叶渚（16）の部屋や、開放感があるリビングルーム、20畳の屋根裏部屋などを披露しており、「立派な家だ…都内だろ、何億だこれ…」「ホテルみたいな家」などの反響が寄せられ、話題になっていた。

カジサック、大豪邸と話題になっている新居のバスルームを紹介

19日は、サブチャンネル「梶原雄太の部屋」を更新。ヨメサックさんが化粧をするスペースを作った洗面所や、家族の洗濯物が置いてある脱衣所、広々としたお風呂を紹介した。

この動画に、「これだけ広いと光熱費もすごいんだろうなぁ」「収納多い脱衣洗面うらやましい」など、多くの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）