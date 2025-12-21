À°·Á²Ý¶â600Ëü±ß¡õ10¥¥íÁé¤»¤Ç·ãÊÑ¡Ä¸µ48¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¹¤È´¤±¤ë¤¿¤á¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ËÈ¿¶Á¡ÖÅØÎÏ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡×¡ÖÂçÀ®¸ù¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSTU48¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëºçÈþÍ¥¤³¤È¡¢Miyu¤µ¤ó¤¬X¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Îà·ãÊÑá¼Ì¿¿¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£À°·Á²Ý¶â600Ëü±ß¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¹¤È´¤±¤ë¤¿¤á¤Ë3Ç¯´Ö¤Ç10¥¥íÄ¶¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤â¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ê¥×¥é¥¤Íó¤Ë¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤È¹ÔÆ°¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÂçÀ®¸ù¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ°·Á²Ý¶â600Ëü±ß¡õ10¥¥íÁé¤»¤Ç·ãÊÑ¤·¤¿Miyu¤µ¤ó
Miyu¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡ÖÀÎ¤«¤é¼«Ê¬¤Î´é¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î´é¤äÂÎ·¿¤ËÇº¤ó¤Ç²á¿©¾É¤Ë¤Ê¤ê10¥¥íÁý¤¨¡¢¼«¿®¤â¤Ê¤¯¤Æ²¿¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸µ¡¹°ì½Å¤Ç¡¢14ºÐ¤Î»þ¤Ë¿Æ¤Ëµã¤¤Ê¤¬¤éÍê¤ß¹þ¤ó¤ÇÆó½ÅËäË×¤ÎÀ°·Á¤ò¹Ô¤¤¡¢Ì´¤ÎÆó½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇº¤àÆü¡¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢´¶Æ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£À°·Á²Õ½ê¤ÏÉ¡¡¢Æó½ÅËäË×¡¢ÎÞÂÞ¥Ò¥¢¥ë¡¢³Ü¥Ò¥¢¥ë¡¢³Ü¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¡£¡Öº£¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂç¹¥¤¤Ê´é¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢³°¸«¤ÎÇº¤ß¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬Ëá¤´èÄ¥¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
X¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹¤È´¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤È¡¢18ºÐ¤È23ºÐ¤ÎÈæ³Ó¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÃÇ¿©¢ªË½¿©¢ªÃÇ¿©¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ò¤ä¤á¤ë ¡×¡ÖÅü¼ÁÀ©¸Â¡¢»é¼ÁÀ©¸Â¤Ê¤ÉÌµÍý¤Ê¤³¤È¼¤á¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤ÈþÍÆ¼¼¤Ë¹Ô¤¯¡×¡ÖÍç´ã¤«¤é¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥é¥³¥ó¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¡ÖÀ°·Á¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ·è¤á¤ë¤³¤È¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤Ë¹ç¤Ã¤¿È±¿§¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¼êÈ´¤«¤º¤Á¤ã¤ó¤È¤¹¤ë¡×¡Ö¡Ø»ä²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¾Ð¤¤Êý¼¤á¤ë¡×¡ÖÅØÎÏ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö5Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°µÅÝÅª¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³°¸«ÊÑ¤ï¤ë¤È¿ÍÀ¸¤â180¡ëÊÑ¤ï¤ë¤è¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢¡Ö¹¤È´¤±¤Ã¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½°Ê¾å¤Ë¡¢à¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë°·¤¤»Ï¤á¤¿»þ´Öá¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤á¤ë¤Ù¤½¬´·¤ò¼êÊü¤·¡¢É¬Í×¤Ê¤³¤È¤òÁª¤Ó¡¢¼þ¤ê¤ÎÀ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤Ë¼ª¤òÀ¡¤Þ¤»¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤¿5Ç¯¤¬¡¢³°¸«¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤â¹¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÅØÎÏ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤È¼«¸ÊÅê»ñ¤ÎÀ®²Ì¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤Æ¤ë¤Í¡£¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬²¿¤è¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£