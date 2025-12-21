2人乗りから8人乗りまで変えられる!?

日産のドイツ法人は2025年12月3日、LCV（ライト・コマーシャル・ビークル=小型商用車）「プリマスター」の新たな架装モデル「プリマスターフレックスバン」を発表しました。

プリマスターは日産が欧州市場で展開している中型商用バンです。荷室容量や積載性などに合理性を突き詰めた質実剛健の設計が特徴です。

ボディサイズは、L1と呼ばれる標準仕様が全長5080mm×全幅1956mm×全高1971mm、ホイールベース3048mm。ロング仕様のL2は全長とホイールベースがそれぞれ400mm長くなっています。

パワートレインは最高出力150馬力を発生する2リッター直列4気筒ディーゼルエンジンに6MTまたは９ATを組み合わせています。

今回発表したフレックスバンは、その名のとおり「フレキシビリティ」をコンセプトにした架装モデルです。現地の架装メーカー「schnierle」（シュニールレ）との協業で開発されました。

最大の特徴は、2人乗りから8人乗りまで用途に合わせて最適なレイアウトを設定できる室内ユーティリティ にあります。すべてのシートは独立式で、シュニールレ独自の脚（シートベース）とフロアに埋め込まれたレールシステムを用いることで、前後位置の調整、取り外し、向きの変更などを容易に行えます。

さらに、利便性を高める装備としてカップホルダー付きビジネステーブルやスライドドアからの乗降をサポートする電動ステップ、フック付きレールなどのオプションも用意しています。シートのバリエーションにはリクライニング機能を省いたものもあります。

荷物を多く積みたい日、送迎車として使う日、車内を商談スペースとして活用したい日、キャンピングカーとして就寝スペースが必要な日など、用途に応じて自在に姿を変えられることがフレックスバン最大の魅力です。

価格は5万4121ユーロ（約970万円）から。保証はベース車のプリマスターと同様、最長16万kmまたは5年間が付帯されています。コンバージョンパーツについてはシュニール社が最長5年間の延長保証を提供します。