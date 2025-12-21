＜姪っ子と旅行＞旦那がテーマパーク行きを計画。心配事が多いからなんとか中止にさせたい！
子育て中の親にとって、たまには子どもと一対一でじっくり過ごす「ワンオペお出かけ」はリフレッシュや思い出作りのためにも大切ですよね。しかしその計画に「わが子ではない子」が加わり、しかも行き先が遠方となると話は別。今回の投稿者さんは旦那さんが企画した遠方テーマパーク旅行に、モヤモヤと不安が止まらないようです。
『旦那が息子と姪っ子を連れてテーマパークに行くと言い出しました』
旦那さんと姪っ子。トイレに付き添えない問題
『近場のお出かけとはわけが違うと思うけど。トイレは付き添えないけど危なくないのかとか、何かあっても責任取れるの？ って思っちゃうな』
『異性だとトイレ問題がねえ。伯父さんにトイレのなかまで付き添ってもらいたくはない。多目的トイレの前で待っててもらうってことならトイレ問題は解決かな』
今回の件でママたちがいちばん気になったのは、旦那さんが「姪っ子」を連れて行くという点でした。高速バスでの遠方移動、朝早くから夜遅くまでの長時間行動は、保護者なしの小学生にとっては負担が大きいもの。そして伯父と姪という関係性でも、異性である姪っ子のトイレ問題は母親として当然心配になりますよね。まさかトイレのなかまでは付き添えませんから、それ相応の対策が必要になるでしょう。連れて行くのは必ず多目的トイレ、しかもトイレ前で待っているなど、細かな配慮が求められそうです。実際に旦那さんが対応できるのかどうかが、投稿者さんのモヤモヤの一番の理由なのかもしれません。
親がいなくても小学生は大丈夫？
投稿者さんはほかの心配ポイントについても触れてくれました。
『朝早くから夜遅くまで小学生を連れ回さないほうがいいのにと思います。私がずっと問題点にしてるのは、小学生で相手の親なしで早朝から夜遅くまで大丈夫かってことです。旦那のキャパオーバーも心配だし、その皺寄せが子どもの不利益にならないかを心配してわざわざ口出しして考えてるんです。何かあったら困りますし……』
トイレ問題は「多目的トイレを使う」ということで解決できるかもしれません。しかし心配な点はそれだけにとどまらないでしょう。どうしても親がいなければ対応できない場面もあるかもしれませんし、旦那さんも子ども2人の世話で手が回らなくなる可能性だってあります。それによって子どもたちがせっかくのテーマパークを満足に楽しめない、それどころか嫌な思い出になってしまうかもしれないと投稿者さんは心配しているのでしょう。トラブルがあってからでは遅いということなのでしょうね。
全員乗り気なら問題ないよ！心配する投稿者さんの本音は……
ところがママたちからは、投稿者さんの意見の意味がわからないというコメントが集まりました。
『投稿者さんの手を貸してくれってわけじゃないし、ほっとけば？ いらない心配をしてわざわざ余計な口を出そうとしているように見える』
『連れて行く立場の旦那さんも、姪っ子本人も、その母親である義妹も全員が乗り気なら何の問題もなくない？』
『姪っ子を連れて行くのは旦那さん、しかも一緒に出かけ慣れてる、義妹も了承している……投稿者さんが反対する意味がわからない』
旦那さん、姪っ子、義妹。つまり関係者全員が納得して乗り気になっている以上、今回の件では当事者ではない投稿者さんが口を出すのは筋違いではないか、という意見です。特にこの意見を突き詰めていくと、投稿者さんの心に隠された「本音」が見えてくるのとの声も聞こえてきました。
『投稿者さんは普段から義妹とあんまり関係がよくないんだろうね。自分は下の子の子守りを1日中押しつけられて、団欒を邪魔されて、モヤモヤしてるのかも』
端的に言えば、義妹とはあまり仲がよくないからこそモヤモヤするのではという意見でした。もちろん投稿者さんの本音はわかりませんが、深層心理ではそのような気持ちがないわけではない、という可能性も。いずれにしても簡単には解決できない問題なのかもしれませんね。
もしどうしても夫婦喧嘩を避けつつ計画を止めたいならば、「責任の所在の確認」「異性の子どもへの配慮」「旦那さんの負担の可視化」などのポイントに絞って話し合いをしてみるのはどうでしょうか。お互いに建設的な意見を出し合えるかもしれません。