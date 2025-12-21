「全国高校駅伝」（２１日、たけびしスタジアム京都発着、女子＝５区間）

今年の世界陸上女子８００メートル日本代表の東大阪大敬愛高・久保凛が２区に登場。１８位でタスキを受け取ると、４・１キロを区間３位の１３分２秒でチームを９位に押し上げ、最終的に７位入賞を果たした。

午前中から雨が降りしきる悪コンディションの中、１区はスローペースに。終盤で一気に先頭集団が突き放す中、久保は１分１秒差の１８位でタスキを受け取った。

１キロもたたないうちに一気に３人を抜き去ると、ひたすら前を追った。１・５キロ通過時点で１２位まで浮上。大きなストライドでグングンとスピードに乗り、中間地点で７人抜きとなった。

その後もペースを落とさず、最後の直線で９人抜きを達成。一気にチームの順位を１桁に上げた。畑違いの駅伝競技でもレベルの高さを見せつけた。

久保は９月の世界陸上で８００メートルに出場するも予選で敗退。思うようなレース運びができず「前半から全然うまくいかなくて、何もできずに終わってしまった」と号泣。それでも「もっと強くなって帰ってきたい」と、前を向いていた。

チームは３区以降も着実に順位を上げて７位でフィニッシュ。見事な入賞を果たした。それでも久保はレース後、「貢献できない悔しさがあった」と涙を流した。「足は動いていたんですけど、感覚がつかめなかった。思うような走りができなかった」と振り返り、「「１年生から先輩の背中を見て育ってきて、自分が先輩の立場に立って後輩達がついてきてくれて…もっと頑張らないといけないと支えてくれた。敬愛に来てよかった。３年間全員でやりきれた」と声をふるわせた。