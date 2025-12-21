【連載第1回】出張の朝食が「単なる食事」から「地域理解の入り口」へ。コンフォートホテルが仕掛ける“無料で0分観光”という新スタンダード（名古屋伏見編）
全国に展開するビジネスホテル「コンフォートホテル」。出張族の拠点として馴染み深いが、いま同ホテルが提供する「朝食」が、単なる栄養補給の場を超えた進化を遂げているのをご存じだろうか。
多くのビジネスパーソンが抱える「せっかくの出張なのに、往復と会議だけで現地らしい体験が何もできない」という悩み。この潜在的な不満に対し、コンフォートホテルは「朝食の時間だけで地域を知り、味わう」というソリューションを提示している。
昨今、朝食を有料化するビジネスホテルも多い中、あくまで「無料」での提供にこだわりながら、この冬、全国35ホテルで実施された大規模なメニューリニューアルでは、「地産地消」をテーマに「郷土料理」「100年フード」「B級グルメ」を導入 。その土地の食文化を深く知るきっかけを提供している。今回は、その第一弾としてビジネス需要の高い「コンフォートホテル名古屋伏見」の事例を紹介する。
■創業1830年の老舗味噌を使用。朝から「名古屋のソウルフード」に没入する
コンフォートホテル名古屋伏見（および刈谷）限定で提供が開始されたのが、名古屋の冬の風物詩「名古屋名物 味噌おでん」だ 。
特筆すべきは、その本格度合いである。使用される味噌は、創業1830年の老舗・ナカモ株式会社の「名古屋味噌（愛知県産の大豆使用）」を採用 。学校給食でも親しまれる地元密着のメニューでありながら、老舗のコク深い味噌の味わいを再現している 。 大根やこんにゃく、ちくわといった具材に濃厚な味噌だれで味わうおでんは、ご飯との相性も抜群 。本来であれば街の食堂や居酒屋へ足を運んで味わうような「ご当地のソウルフード」が、ビュッフェスタイルで好きなだけ味わえる。ホテルの朝食会場にいながらにして、名古屋の食文化に触れるひととき（＝0分観光）が追加料金なしで可能なのだ。
■「整う」朝食と、コンシェルジュ機能
もちろん、ビジネスのパフォーマンスを支える栄養バランスも計算されている。 季節のスムージーや、テアニン入りの味噌汁、彩り豊かな野菜を使ったサラダなど、「美容と健康」を意識したラインナップは、前夜の会食で疲れた胃腸を優しくリセットしてくれる 。これら充実したメニューがすべて無料サービスに含まれているのだから、コストパフォーマンスを重視するビジネスパーソンに選ばれるのも納得だ。
また、食事の場にはスタッフ（ご当地マイスター）が作成した「オススメ飲食店ファイル」も設置 。 「ひつまぶしを食べたいが時間がない」「一人で入りやすい居酒屋は？」といったビジネスパーソンのニーズに合わせ、ホテルから徒歩2分圏内の名店などを紹介 。ネット検索の手間を省き、効率的に現地の夜を楽しめるアナログながら温かい工夫も、忙しい現代人には嬉しいポイントだ。
鰻のうな輝 ひつまぶし（梅）3,850円〈コンフォートホテル名古屋伏見より徒歩2分〉
■「ライブラリーカフェ」は出張時の“第二のオフィス”
コンフォートホテルのもう一つの顔が、宿泊者が無料で利用できる「Comfort Library Cafe」だ 。 開放的な空間にはプロが選書した100冊以上の本が並ぶが、ビジネス視点で注目すべきは「コワーキングスペースとしての優秀さ」である 。
・完全な作業環境：Free Wi-Fi・全席コンセント完備で、PC作業にストレスがない 。
・柔軟な利用時間：チェックイン前・チェックアウト後も利用可能（10時〜24時）。アポイントの合間のタッチダウンオフィスとして活用できる 。
・リフレッシュ：コーヒー・紅茶などのフリードリンクで、仕事の合間に一息つける 。カフェ代を節約したいビジネスパーソンにとっても強い味方だ。
一度宿泊実績を作れば、その後は宿泊しなくてもカフェ機能だけ利用できるサブスクリプション的なメンバーシップ制度（Choice Guest Club™）も用意されており 、出張が多いビジネスパーソンにとっては、各地に「自分のオフィス」を持つような感覚で利用できるだろう。
Choice Guest Club™
https://www.choice-hotels.jp/guest/
■地域と共生するホテルへ
今回のリニューアルで導入された「地産地消メニュー」は、単に美味しいだけでなく、その地域の食材を消費することで地域経済への貢献も目指している 。 出張というビジネスの移動が、そのまま地域貢献にもつながり、自身の知見も広がる。「コンフォートホテル」は、そんな新しい出張のスタイルを無料で手軽に体験できる場として提案している。
次回は、南国・宮崎の「コンフォートホテル宮崎」にて提供される、清涼感あふれる郷土料理「冷や汁」について紹介する 。
■コンフォートホテル
