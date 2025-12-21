辻希美、「3COINS」で「爆買い」...大きなバッグに大量に 「めっちゃかわいかった」お気に入りアイテムは
5児の母でタレントの辻希美さん（38）が、2025年12月14日にYouTubeを更新。雑貨店「3COINS」での購入品を紹介した。
「全部良かったんじゃない？」
辻さんはYouTubeで「3COINSが近所にオープンいたしまして、早速行ってまいりました」と切り出し、大きなバッグに大量に詰め込んだ購入品を紹介し始めた。
「めっちゃかわいかったの！」と取り出したのは、ピンクのファーのスリッパだ。つま先部分が開いたタイプで、「先っちょが出ちゃうのがちょっと寒いかなって思ったんだけど、履いてみようかな」と語った。
「ずっと気になってた」と して紹介したのは、「おすしトレイン」というアイテムだった。おもちゃの電車の上にすしの皿をのせてレールを走らせると、自宅で回転寿司が楽しめるというもので、辻さんは「（レールを）ちょっと長くしたいなと思って」と、2個購入したと明かした。
そのほか、冷蔵庫で使う卵の収納グッズや、クリスマスのインテリア用品、レンジでホットサンドが作れる調理器具などを紹介。「全部良かったんじゃない？」と満足げだった。