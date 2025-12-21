5児の母でタレントの辻希美さん（38）が、2025年12月14日にYouTubeを更新。雑貨店「3COINS」での購入品を紹介した。

「全部良かったんじゃない？」

辻さんはYouTubeで「3COINSが近所にオープンいたしまして、早速行ってまいりました」と切り出し、大きなバッグに大量に詰め込んだ購入品を紹介し始めた。

「めっちゃかわいかったの！」と取り出したのは、ピンクのファーのスリッパだ。つま先部分が開いたタイプで、「先っちょが出ちゃうのがちょっと寒いかなって思ったんだけど、履いてみようかな」と語った。

「ずっと気になってた」と して紹介したのは、「おすしトレイン」というアイテムだった。おもちゃの電車の上にすしの皿をのせてレールを走らせると、自宅で回転寿司が楽しめるというもので、辻さんは「（レールを）ちょっと長くしたいなと思って」と、2個購入したと明かした。

そのほか、冷蔵庫で使う卵の収納グッズや、クリスマスのインテリア用品、レンジでホットサンドが作れる調理器具などを紹介。「全部良かったんじゃない？」と満足げだった。