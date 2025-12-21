さんま「生放送で爆問はあかん」、「明石家サンタ」の代わり「向上委員会」に爆笑問題出ず

タレントの明石家さんま（70歳）が、12月20日に放送されたラジオ番組「ヤングタウン土曜日」（MBSラジオ）に出演。「明石家サンタ」の代わりに生放送する「お笑い向上委員会」について「今のテレビ局の状況ではもう普通に綺麗にやらないと、もう大問題になるから」爆笑問題は出演しないと語った。



クリスマスが近くなったこともあり、明石家さんまが今年は「明石家サンタ」がなく、「お笑い向上委員会」を生放送で行うが、さんまは「生は危ないと思います。大丈夫じゃないかも」と話し、さらに「今のテレビ局の状況ではもう普通に綺麗にやらないと、もう大問題になるから。演者の方もみんな力入ってるんですね。ただ爆笑問題は出してませんので。生放送で爆問はあかん」とコメント。



また、24日、クリスマスイブの生放送のため「（出演する芸人にも）みんな家族いるんですよ。家によっちゃクリスマスをものすごく大事にしてらっしゃる。だから陣内（智則）は行きませんって言うてたんですね。家族もあるし、ま、子供もちいちゃいし」と語った。