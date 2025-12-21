◇全国高校駅伝・女子第３７回（２１日、たけびしスタジアム京都発着、５区間２１・０９７５）

◇全国高校駅伝・女子第３７回（２１日、たけびしスタジアム京都発着、５区間２１・０９７５）

陸上女子８００メートルで日本記録（１分５９秒５２）を持つ東大阪大敬愛高の久保凛（３年）が２区（４・０９７５キロ）に出場し、１８位から９人をごぼう抜きして９位に浮上した。１３分２秒で区間３位の力走だった。

久保は１６７センチの長身を生かしたスケールの大きな走りが持ち味で８００メートルが専門種目。一昨年、１年ながら全国高校総体で優勝。昨年６月の日本選手権では高校２年ながら初優勝を果たした。さらに同年７月１５日の奈良県長距離強化記録会の女子８００メートルで１分５９秒９３の日本新記録をマーク。杉森美保が０５年にマークした２分０秒４５の日本記録を１９年ぶりに更新し、日本女子初の１分台で走破した。今季も成長を続け、７月の日本選手権で１分５９秒５２の日本新記録で連覇を果たし、９月の東京世界陸上にも出場。予選落ちに終わったが、１７歳にして堂々と「世界デビュー」を果たした。「世陸で走れたことは大きな経験になりました」とトラックシーズンを総括していた。

久保は中学時代からトラックのオフシーズンには積極的に駅伝に参加しており、和歌山・潮岬中時代には和歌山県代表として２度、全国都道府県対抗女子駅伝に出場し、３年時の２０２３年大会では３区（３キロ）で９分２秒の区間新記録をマークしたドルーリー朱瑛里（岡山・津山高３年、当時、津山鶴山中３年）に次いで９分２１秒で区間２位と好走した。

今季も駅伝に積極的に参戦。大阪府高校駅伝では２区（４・０９７５キロ）で１３分１１秒で区間２位。チームも薫英女学院に敗れて２位だったが、近畿高校駅伝では２区で１３分２２秒で区間賞と力走し、チームも優勝。各府県大会の優勝校を除いたチームでトップとなり、近畿枠で全国高校女子駅伝の出場権を獲得した。

昨年の全国高校駅伝では２区を１２分４７秒で走破。区間賞の力走で２１位から５位まで順位を上げて１６人をごぼう抜きしてチームの６位入賞に貢献した。「最後、東大阪大敬愛高に恩返しがしたい。去年の順位を超えて入賞が目標です」とチームのために前向きに話して、今大会に挑んだ。この日、雨が降る中、昨年の自身の記録から１５秒遅れ、区間３位だったが、９人をごぼう抜きして、入賞争いまでチームを引き上げた。

サッカー日本代表のＭＦ久保建英（２４）のいとことして知られるが、久保凛自身が陸上競技のトップランナーと