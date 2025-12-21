ワールドシリーズ連覇の立役者となったドジャースの山本由伸投手（27）といえば、常識を覆す独特のトレーニング法で知られる。その指導を続ける専属トレーナーが、プロ入りから8年で「世界一のピッチャー」へと進化した、山本流“肉体改造”の秘密を明かす。

【写真を見る】「恩師」である矢田修トレーナー

「ワールドシリーズ（WS）第7戦で、山本君が最後に放った一球こそ、この8年間、彼が日々取り組んできた鍛錬の集大成だと思っています。実際、私は投げた瞬間に“打ち取った”と確信したほどです」

感慨深げにこう話すのは、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手が師事する、柔道整復師でパーソナルトレーナーの矢田修氏（66）だ（※以下、「」内は矢田氏の発言）。

11月2日（日本時間）、敵地トロントで行われたブルージェイズとの天王山。延長11回裏、ワンアウト一、三塁のピンチを迎え、山本が対峙したのは、その日2安打と好調の6番アレハンドロ・カークだった。

「あの場面でドジャースが勝利するにはダブルプレーを狙うしかありませんでした。山本君の投げたスプリットがカークのバットをへし折り、みごと併殺に抑えましたが、もちろん彼は“バットを折ろう”と思って投げたわけではありません。しかし“相手のバットを折るような球はどうしたら投げられるのか”と毎日考えながら練習に励んできたからこそ、あの極限状態において、最高の球が無意識で投げられたのです」

山本も試合後、「最後、何を投げたかも覚えてない」と、無我の境地で放った一球だったと振り返っている。

野球が好きな少年がそのまま成長したような青年

ドジャースを球団史上初のWS連覇に導いた山本のピッチングを、現地メディアは「ミラクル」と評したが、

「奇跡とは偶然ではなく、必然です。奇跡が起こるような取り組みを日々実践しているからこそ、ミラクルは起きるのです。2017年に初めて出会って以降、彼を間近で見てきた私からすると、“奇跡を呼ぶ男”が当然の結果として奇跡を起こしたに過ぎないと映っています」

山本は16年のドラフトで、オリックスから4位指名を受け入団。当初は注目を集める選手ではなかったが、矢田氏との出会いが最大の転機となる。

大阪市で接骨院を営む矢田氏の元に山本が現われたのは、オリックス入団1年目の春だった。

「最初の印象は、野球が好きな少年がそのまま成長したような、素直で純粋な青年というものです。彼に“将来、どうなりたいの？”と聞くと、“フォークボールが得意なので150キロくらい出るフォークが投げたい”と明確に答えた。大きな夢を語るでもなく、具体的な目標を挙げる彼の言葉を聞いて、“目の前のことがちゃんと見えている子やな”と感心したのを覚えています」

“フルモデルチェンジ”

山本は都城高校（宮崎県）の2年生の時、すでに151キロを投げ、「剛腕」として知られたが、

「実際に彼の投球フォームを見てみると、自然の原理に反するもので、肘を壊しかねない投げ方でした。それを指摘すると“実は投げ終えたら、肘がパンパンに張るんです”との答えが返ってきた。そこで私は“150キロ台のフォークボールを投げたかったら、根本的に投げ方を変えなければいけない。フルモデルチェンジが必要ですよ”と伝えたのです。車に例えるなら、これまで乗っていたスポーツカーを捨て、レーシングカーに乗り換えるよう提案したわけです」

肘や関節といった部分的な修正を試みるのでなく、矢田氏が説いたのは、体全体の動きを丸ごと変える必要性だった。

「私の治療法は、あえて言葉にするなら“偏りを取り除く”という一点に尽きます。人間の身体構造はシンメトリーです。筋肉の量も骨の数も左右等しい。つまり左半身と右半身が同じように機能すれば、痛みやケガは伴わないはず。私に野球経験はありませんが、1980年の開業以来、身体機能向上を目指した治療に取り組んできました。ただ私の施術は体に触れはしますが、もんだり、押したりはしない。そのため患者は何をされているか分からず、山本君も施術中は毎回のように爆睡しています」

矢田氏と会った17年4月を境に、山本のトレーニング内容も様変わりする。ジャベリックスロー（やり投げ）を練習に取り入れ、“全身を使って投げる”感覚と体の使い方を血肉化。その年の冬には、毎日のように矢田氏の元に通った。

正しく立つには、正しい呼吸が必要

ウエイトトレーニングを一切しないことで知られる山本だが、それでも成長を続けるのは、矢田氏の指導の下、独自のエクササイズに取り組んできたためだ。

「普段、彼がやっているのはブリッジや倒立（逆立ち）、フレーチャ（投球フォーム改善器具）を使ったトレーニングです。体の柔軟性や体幹を鍛えることなどを目的としたものとなります」

ブリッジは腹圧を強め、下半身で生み出された力を上半身へとスムーズに伝え、倒立は肩や肩甲骨などの可動域を広め、体幹を安定化させるのに役立つという。

「これらエクササイズの中には呼吸法も含まれます。そもそも正しく立てない者に、正しく歩くことも、走ることも、ましてや投げることもできません。そして正しく立つには、正しい呼吸が必要になります。呼吸こそ、すべての動作の第一歩に当たるのです」

山本が矢田氏の接骨院に通うようになって、最初に直面した課題は「正しく立つこと」だった。

「大抵の人は、立つ際に太ももやお尻、腰に力が入っています。重心が足の指先や踵などに偏ってかかっているためです。どこにも力が入らず、バランス良く立つというのは思いのほか難しい反面、全ての身体動作の基本となります」

達磨大師の修行を彷彿

高卒1年目で初勝利を挙げた山本は、矢田氏をトレーナーに迎えて才能が開花。入団3年目に先発ローテーション入りを果たすと、最優秀防御率のタイトルも獲得した。20年からは3年連続で勝利・防御率・勝率・奪三振の4冠に輝き、いずれの年もMVPに選ばれた。

そして23年オフにメジャーへ移籍。12年で総額3億2500万ドル（約502億円）という、投手としてメジャー史上最高額となる契約をドジャースと結んだ。

「山本君は今も昔も“もっと野球がうまくなりたい”との気持ちに突き動かされています。その真っすぐな人間性はこの8年間、まったく変わっていない。まるで達磨大師の面壁九年（壁に向かって9年間、座禅を組んで悟りを開いたという故事）のように、彼は日々、自分の内を見つめながら、新しい気付きを求めてエクササイズをやっているのです」

メジャーリーグではパーソナルトレーナーを付けるかどうかは選手個人の裁量に任され、互いの信頼関係を基盤とする契約形態を取るのが一般的だ。

ドジャース入団後、矢田氏は春季キャンプやポストシーズン中は常に山本に同行。レギュラーシーズンもホームゲーム時（月のうち10日超）は渡米して心身のケアに努めた。

「彼がエクササイズに費やす時間は最低でも毎日1時間半、通常は3時間程度をかけます。そしてオフシーズンになると、その2倍の量をこなします。室内で3時間、グラウンドでも3時間と、彼はオフの期間でも野球のことしか考えていない。実は野球選手が本当に成長できるのは、冬場の12月と1月の2カ月間しかありません。すでに彼はアメリカから帰国し、今もトレーニングに励んでいますが、さすがに今回は“1カ月は休め”と伝えました」

矢田氏によれば、“野球人生において一度や二度しかできないようなピッチングを、登板した毎試合で実現する”との姿勢でトレーニングに臨んでいるのだという。

山本が矢田氏の言葉に絶句した理由

そんな備えを怠ることのない山本だが、

「第7戦は、まさか自分が投げるとは思っていなかったようです。彼が第6戦で96球を投げて勝利を収めた試合後、“明日、ブルペンで投げられるくらいにやって（体を整えて）みいへんか？”と声をかけました。すると、山本君は“えっ”と絶句していましたね。続けて私が“明日、ブルペンに行く姿を見せるだけでも試合の流れは変わる”と言うと、彼の心に火がともったのか、“じゃあ、これから治療してもらえますか”と応じたのです」

ホテルに戻り、矢田氏が30〜40分にわたって施術したところ、疲労が全身に蓄積しているのを確認した一方で、「明日、投げられる状態だ」とも感じ取った。

「第7戦当日の朝、彼に“昨夜は寝れた？”と尋ねると、“興奮が収まらず眠れませんでした”と言っていた。けれど試合前、軽くボールを投げていた山本君が“案外（体の調子が）良いですね”と声をかけてきました。私が“めっちゃ素直なボールやん”と返すと、“腕に張りを感じるんですけど、不思議とその張りを感じないように投げられるんです”と笑顔で答えた。それを聞いて“大丈夫だ”と確信しました」

WS勝利の立役者である山本はシリーズMVPも獲得し、「世界ナンバーワン投手」の称号を得たが、

「彼は自分のことを“世界一”だなんて思っていません。もちろん目指すのは“世界最高峰のピッチャー”ですが、まだまだ伸びしろがある。山本君は常々“40歳まで現役で投げ続けたい”と話していますが、おそらく投手としてのピークは2年以上先に迎えるのではないでしょうか。だから頂きを目指して歩むその道のりはまだ途上に過ぎないのです。さらなる成長を楽しみにしながら、今後も彼を支えつつ、見守っていきたいと思っています」

来年も、山本の活躍に胸が躍ることになりそうだ。

「週刊新潮」2025年12月18日号 掲載