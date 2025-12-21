【前後編の後編/前編からの続き】

コンプライアンス違反を理由に、全てを失ったタレントの国分太一（51）に対し、日本テレビは今も突き放した態度を取り続けている。が、その裏で元TOKIOリーダーの城島茂（55）には謝罪しようと試みるも拒絶されるという“失態”を演じていたというのだ。

前編では、12月9日に行われた「ザ！鉄腕！DASH!!」のロケ現場に日テレ幹部が現れ、城島への謝罪を試みるも失敗に終わった一部始終について報じた。

城島への懐柔が失敗に終わり、いよいよ方針転換を余儀なくされた日テレ。局関係者によれば、

「松岡昌宏（48）の発言へのダンマリをこれ以上、決め込むわけにはいかず、城島さんの説得失敗を覆い隠す必要にも迫られ、翌日のおわびコメントの発表につながったのではないでしょうか。実は局内では、低迷する視聴率に加え、二人との契約が来年3月末で終了することから“番組打ち切りもやむなし”との空気も漂っています」

「TOKIOとのけんか別れだけは避けるべき」の声も

実際、松岡発言が世に出た直後に当たる7日の「鉄腕！DASH!!」の視聴率は7.8％と、今年最低レベルを記録。ゴールデン帯の2時間SP番組としては「かなり深刻な数字」だという。

「幸い、スポンサーが降りるような事態には至っておらず、それもこれも元TOKIOメンバーが東日本大震災時などで見せた献身的な活動のたまものです。そんな過去の実績から、視聴者だけでなく、スポンサーからも好感を得ている彼らと決裂することは、局にとってはよくない。“TOKIOとのけんか別れだけは避けるべきだ”との声は依然根強くあります」（前出の日テレ関係者）

さて、日テレに“押しかけ謝罪”を強行した理由や、二人への今後の説明方針、番組継続の見通しなどについて尋ねたが、

「タレントさんとの交渉や協議の内容について明かすことはできず、ご質問にお答えすることはできません。また、『鉄腕！DASH!!』につきまして、番組終了の予定はございません」（広報部）

との回答にとどまった。

非があるのは、本当に国分だけなのか……。松岡の決意の告白に対し、日テレの覚悟と誠意が問われている。

