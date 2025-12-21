元TOKIOの松岡昌宏（48）が21日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身にとってのパワースポットを明かした。

リスナーから「今年に入って良いことがなく、年末を迎えてしまいました。良さげなパワースポットを教えてください」というメッセージに、松岡は「今年に入っていいことがなく。いいことなんて基本あんまりないんですよ。いいことっていうのは、悪いことが起きた時に“ああ、これはいいことだったんだ”って気づくことが多々あるので」としみじみ。

「そんなこと言ったら私なんて今年はめちゃめちゃでしたけどね」とぶっちゃけ。「大変でしたけど、そんなこと言ってられないんですよ」と話した。

そんな中、「よく言われてますよね、どこどこの神社がいいとか、どこどこの何々がいいとかって言われているんですけど、これも同じことで、もう少し広い視野で見た時に、これははっきり言えます。僕の知っているパワースポットは、ちょっとかっこいいこと言いますよ。この国です」とした。

「こんなに水が豊かで、蛇口をひねったら水が出てきて、水が飲めて。公共施設にお手洗いがきちっとあって。下手したらウォシュレットなんか付いてたりなんかをして。緑が豊かで、四季がちゃんと感じられて。海のもの、山のもの、お米、今年はちょっとお米大変だったけど、含めて。麺類だって、美味しいおそばもあったり。たくさんあるわけですよ。もちろん好き嫌いはあるかもしれないけども、それでも、この国で生まれて、他の国行ったら、1番のパワースポットはおそらくこの国ですよ」と日本の魅力を熱弁した。

「こんな幸せな国は絶対ないと俺は思ってます」とキッパリ。「本当に、よく言いますよ。“この国はなんだ”“この国はどうした”とか。でも、もっと広い視野で見た時はこんなこと言ったら良くないのかもしんないけど、俺、よその国見て、よその国からで生まれて、この国に旅行で来たら、すげえ国だなって思うと思うもん。“え、マジか”“これ、水飲んでいいの？”って。普通の当たり前なことが幸せだったとかと思うのと同時に、おそらくこの地球のパワースポットは日本です。と、僕は思います」と主張した。