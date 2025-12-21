妊活をしてもなかなか子どもを授からず、悩んでいる女性もいると思います。そんなときに、周りから妊娠を急かすようなことを言われると、余計に悩んでしまいますよね。

今回は、デリカシーのない義母と絶縁を決意した話をご紹介いたします。

子作りのプレッシャーをかける義母

「結婚して1年たちますが、いまだに妊娠できなくて焦り始めています。夫は焦る必要はないと言ってくれるけど、そう思えない原因があるんです。それは義母の存在。義母は孫を楽しみにしているのですが、会うたびに『まだ妊娠しないの？』『ちゃんと子作りしてるの？』とデリカシーのないことばかり聞いてきます。

そんな義母にストレスを感じていたある日、予定日になっても生理が来なかったので産婦人科に行くことに。もしかしたら妊娠したのかと淡い期待を抱いて受診しましたが、『ストレスによる生理不順ですね』と医者に言われました。さらに医者には『ストレスのない生活を心がけてください』と言われたけど、義母がいる限りストレスは消えないし、一体どうしたらいいのかと絶望しましたね。でも、子どもを授かるためにもストレスは大敵だと思うので、義母との絶縁を決意しました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 妊活はデリケートな問題だということを認識するべきですよね。周りに言われれば言われるほど焦りが生まれてストレスになってしまうため、妊娠を急かすような人とは距離をとったほうがいいかもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。