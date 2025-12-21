【日本列島が真っ赤…】10年に1度の著しい高温か 21日（日）から「かなり気温が高くなる見込み」全国的に平年より5度以上高い日も 年末年始の天気予報は？【気象庁 早期天候情報】
気象庁は今月15日、北海道～奄美地方を対象に高温に関する早期天候情報を発表しました。この情報は、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性が、いつもより高まっているときに発表されます。
【画像をみる】 10年に1度の著しい高温か 年末年始各地域の天気予報
特にきょう・21日（日）ごろからは「気温がかなり高くなる」見込みだということです。
【画像①】は「早期天候情報の平均気温」です。
16日（火）～24日（水）にかけての気温のシミュレーション
上空約1500ｍの暖気と寒気の予想を見ても、週後半にかけて暖気が流入することが分かります。このオレンジ色の暖気に覆われて日中晴れれば、気温が20度ほどまで上がる可能性があります。北からの寒気の流れ込みも弱く、全国的に気温が次第に高くなる傾向です。
年末にかけては平年並みの気温に戻る予想ですが、まだブレ幅が大きいため最新の予報に気を付けてください。
気象庁は「農作物の管理」についても注意を呼び掛けています。
【画像②～⑩】は16日（火）～24日（水）にかけての気温のシミュレーション画像です。
北海道・東北地方
北海道地方 １２月２４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上
北海道地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため平年並か高い日が多く、２４日頃からはかなり高くなる可能性があります。
農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
東北地方
東北地方 １２月２４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．１℃以上
東北地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、かなり高い日も多い見込みです。
農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
関東甲信・東海・近畿地方
関東甲信地方 １２月２４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．０℃以上
関東甲信地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、かなり高い日も多い見込みです。
農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
東海地方
東海地方 １２月２４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上
東海地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、かなり高い日も多い見込みです。
農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して
ください。
近畿地方
近畿地方 １２月２４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上
近畿地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、かなり高い日も多い見込みです。
農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
北陸・中国・四国地方
北陸地方 １２月２４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上
北陸地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、かなり高くなる日もあるでしょう。
農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
中国地方 １２月２４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上
中国地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、かなり高くなる日もあるでしょう。
農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
四国地方
四国地方 １２月２４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上
四国地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、かなり高くなる日もあるでしょう。
農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
九州地方
九州北部地方（山口県を含む） １２月２４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上
九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、２０日頃と２４日頃を中心にかなり高くなるでしょう。
農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
「札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇」天気・気温のシミュレーション
気温は今月21日（日）を中心に全国的に高くなる傾向となっています。北日本を中心に雪の積もっているところも多いですが、雪解けが進み、なだれにも注意が必要となりそうです。
【画像⑦～⑬】は各地域の16日間天気予報です。
今後の気象情報に注意してください。