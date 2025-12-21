気象庁は今月15日、北海道～奄美地方を対象に高温に関する早期天候情報を発表しました。この情報は、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性が、いつもより高まっているときに発表されます。

【画像をみる】 10年に1度の著しい高温か 年末年始各地域の天気予報

特にきょう・21日（日）ごろからは「気温がかなり高くなる」見込みだということです。

【画像①】は「早期天候情報の平均気温」です。

16日（火）～24日（水）にかけての気温のシミュレーション

上空約1500ｍの暖気と寒気の予想を見ても、週後半にかけて暖気が流入することが分かります。このオレンジ色の暖気に覆われて日中晴れれば、気温が20度ほどまで上がる可能性があります。北からの寒気の流れ込みも弱く、全国的に気温が次第に高くなる傾向です。



年末にかけては平年並みの気温に戻る予想ですが、まだブレ幅が大きいため最新の予報に気を付けてください。



気象庁は「農作物の管理」についても注意を呼び掛けています。



【画像②～⑩】は16日（火）～24日（水）にかけての気温のシミュレーション画像です。

北海道・東北地方

北海道地方 １２月２４日頃から かなりの高温



かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上



北海道地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため平年並か高い日が多く、２４日頃からはかなり高くなる可能性があります。



農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

東北地方

東北地方 １２月２４日頃から かなりの高温



かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．１℃以上



東北地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、かなり高い日も多い見込みです。



農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

関東甲信・東海・近畿地方

関東甲信地方 １２月２４日頃から かなりの高温



かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．０℃以上



関東甲信地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、かなり高い日も多い見込みです。



農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

東海地方

東海地方 １２月２４日頃から かなりの高温



かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上



東海地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、かなり高い日も多い見込みです。



農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

近畿地方

近畿地方 １２月２４日頃から かなりの高温



かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上



近畿地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、かなり高い日も多い見込みです。



農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

北陸・中国・四国地方

北陸地方 １２月２４日頃から かなりの高温



かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上



北陸地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、かなり高くなる日もあるでしょう。



農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

中国地方 １２月２４日頃から かなりの高温



かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上



中国地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、かなり高くなる日もあるでしょう。



農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

四国地方

四国地方 １２月２４日頃から かなりの高温



かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上



四国地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、かなり高くなる日もあるでしょう。



農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

九州地方

九州北部地方（山口県を含む） １２月２４日頃から かなりの高温



かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上



九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、２０日頃と２４日頃を中心にかなり高くなるでしょう。



農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

「札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇」天気・気温のシミュレーション

気温は今月21日（日）を中心に全国的に高くなる傾向となっています。北日本を中心に雪の積もっているところも多いですが、雪解けが進み、なだれにも注意が必要となりそうです。



【画像⑦～⑬】は各地域の16日間天気予報です。

今後の気象情報に注意してください。