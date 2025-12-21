¡Ö°ÜÀÒ¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¡×°ËÌ¾Ìç¤ä±Ñ¸Å¹ë¤¬´Ø¿´¤Î¾åÅÄåºÀ¤¡¢ÂàÃÄ¤Ê¤é¸å³ø¤ÏÆüËÜ¿ÍFW¤«¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬º£µ¨£¹È¯¤Î20ºÐ¤ò¡ÈºÇ¹â¤ÎÁªÂò»è¡É¤ÈÊóÆ»¡ª¡ÖÍýÁÛ¤Î¸å·Ñ¼Ô¤À¡×
¡¡¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸16»î¹ç¤Ç18¥´¡¼¥ë¤ÈÌµÁÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¾åÅÄåºÀ¤¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¤¢¤ë¥ß¥é¥ó¤È¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¡¢ÅÄÃæÊË¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¸Å¹ë¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤½¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¤Î¸å³ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿¤Î¤¬¡ØFootballTransfers NL¡Ù¤À¡£¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¡¢¥¦¥¨¥À¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÍýÁÛÅª¤ÊÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢£²¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤òÊä¶¯¸õÊä¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤Þ¤º¾åÅÄ¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤Ç¤Î¤ä¤äÉÔ°ÂÄê¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¸å¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤ËÆëÀ÷¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¼¡¡¹¤È¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤ÎºÇ½é¤Î£²¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢68»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆÀÅÀ¤Ï¤ï¤º¤«14ÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤«¤éÁ´Éý¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¿¿¤Î¥´¡¼¥ë¥Þ¥·¥ó¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¦¥¨¥À¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯³¤³°¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¤É¤ì¤À¤±Ä¹¤¯³èÌö¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÈó¾ï¤Ëµ¿Ìä¤À¡£¸½ºß27ºÐ¤Î¥¦¥¨¥À¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¡¢²¤½£¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÇ¯Îð¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ÜÀÒ¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¼çÄ¥¡£¡ÖÍýÁÛÅª¤Ê¸å·Ñ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤â¤ËNEC¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¾®Àî¹Ò´ð¤È±ö³·ò¿Í¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¥¦¥¨¥À¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤òÂàÃÄ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸åÇ¤¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£NEC¤Ë¤ÏÆ±Ë¦¤Î£²¿Í¤¬Á°Àþ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ØSciSports¡Ù¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ²ñ¼Ò¡Ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¥¬¥ï¤È¥·¥ª¥¬¥¤¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎÁª¼ê¡Ê¥¦¥¨¥À¡Ë¤È99¡ó¤ÎÎà»÷À¤¬¤¢¤ê¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¸å·Ñ¼Ô¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡ØFootballTransfers NL¡Ù¤Ï¡Ö¥·¥ª¥¬¥¤¤¬¥Ù¥¹¥È¤ÎÁªÂò»è¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¥·¥ª¥¬¥¤¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¸ÌÀ¤À¤í¤¦¡£ºÇ¶á¥Ç¡¦¥«¥¤¥×¤Ç¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥ÈÁê¼ê¤Ë£²¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¤³¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¡ØSciSports¡Ù¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¥¯¥é¥Ö¥Õ¥£¥Ã¥ÈÉ¾²Á¤¬81¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èà¤Ï¥ª¥¬¥ï¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤ê¼ã¤¤¤¿¤á¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿°ÜÀÒ¤Ï¤è¤êÍý¤ËÅ¬¤Ã¤¿ÁªÂò¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡20ºÐ¤Î±ö³¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾®Àî¤ò£±ÅÀ¾å²ó¤ë£·¥´¡¼¥ë¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¡Ë¡¢Á´¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï£¹ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¿·À±¤Îµî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
