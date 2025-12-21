「信じられないよ！世界の指標のような…」エムバペ、27歳０日でアイドルC・ロナウドの大記録と並ぶ！「今回は彼と共有したかった」
憧れのスーパーレジェンドに肩を並べた。
現地12月20日に開催されたラ・リーガ第17節で、レアル・マドリーがセビージャとホームで対戦。２−０で快勝し、年内最終戦を白星で飾った。
記念すべき瞬間が生まれたのは、最終盤の86分だった。38分にジュード・ベリンガムが先制点を挙げて以降、ゴールを奪えずにいたなか、PKを獲得。キリアン・エムバペがきっちり成功させた。
これによってエムバペの2025年トータルの得点数は「59」に。クリスティアーノ・ロナウド（現アル・ナスル）が、2013年に記録したマドリー史上最多の数字に並んだ。
27歳の誕生日という記念すべき日に偉業を成し遂げたフランス代表FWは、C・ロナウドが見せるお馴染みのゴールパフォーマンスを炸裂させ、敬意と喜びを表現した。
クラブ公式サイトによれば、エムバペは試合後、「今日は特別な日だ。誕生日だからね。子どもの頃から、誕生日にプロの試合に出場すること、夢のクラブであるレアル・マドリーでプレーすることが夢だと言ってきた」と伝えた上で、大記録について次のように語った。
「信じられないよ！僕のアイドルであり、レアル・マドリー史上最高の選手、世界サッカーの指標であるクリスティアーノのようなことを成し遂げた初めての年だ。僕にとって名誉だ。彼に敬意を表したかった。彼はいつも僕にとても親切にしてくれるんだ」
ゴールセレブレーションは「彼に向けて」披露したようだ。
「普段は僕独自のセレブレーションがあるけど、今回は彼と共有したかった。子どもの頃の僕のアイドルであり、今は友人として良好な関係を築いている。クリスティアーノと全てのレアル・マドリーサポーターに伝えたい。メリークリスマス、そして良いお年を」
今季に限れば24戦29発となった。マドリーの現エースは、あらゆる数字をどこまで伸ばせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】エムバぺが大記録達成→C・ロナウドのゴールパフォーマンス！流石の再現性の高さ！
