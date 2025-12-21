【イジメ】誰にも打ち明けられなかった虐待…幼少期の壮絶なイジメを描いた漫画が話題【作者インタビュー】
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagram(@yuppe2)で、エッセイ漫画を描いている漫画家のゆっぺさん。なかでも、2021年12月から執筆してきた「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は完結後、電子書籍が発売。読者からは「(ほかの人にも)読んでみてほしい」「おばあちゃんの言葉が今の時代に対してとても大切なことを言ってくれていて、時々読み返してる」「人生で一番大切なことが描いてある漫画」など感動の声が続出している。そんな話題の「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」の作者であるゆっぺさんに、祖母“キヨさん”について話を聞いた。
作者であるゆっぺさんの祖母・キヨさんは、養母からの虐待を受けながら暮らしていた。あるとき義理の兄に虐待のことを打ち明けられそうな機会があったが、結局それも叶わず誰にも頼れない状況に置かれてしまう。それでもキヨさんは「自分が強くなればいい」と心を決め、前を向いて生きる道を選んでいくのだ。
作中では、つらい過去を抱えながらも穏やかで芯の強い人物として描かれているキヨさん。ゆっぺさんは、キヨさんの尊敬しているところについて「必ず相手の目線や立場に立って物事を見るところです」と語る。常に感謝の気持ちを忘れず、自分がされて嫌なことは人にしない、自分は平気でも相手が嫌なことはしない。その姿勢は、漫画の中だけでなく、実生活でも一貫していたという。
漫画を読んだ家族の反応について尋ねてみると、内容について直接触れられることはほとんどなかったそうだが、「おばあちゃん孝行できてよかったね」と声をかけられたことは、ゆっぺさんの心に強く残っているという。
現在ゆっぺさんは、ブログをマイペースに更新しながら、新たなコミックエッセイを執筆中である。作風を大きく変えた挑戦に戸惑いを感じることもあるが、「新しいことに挑戦するのは楽しい」と前向きだ。「おもしろい作品を届けられるよう、これからも頑張りたい」と意気込みを見せた。
過酷な人生を歩みながらも、優しさと強さを失わなかったキヨさんの生き方は、多くの読者の心に響くだろう。人生や家族の在り方について考えたい人はぜひ本作「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」を読んでみてほしい。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(@yuppe2)
