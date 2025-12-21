島根県海士町の地域資源に着目した産業創出や、町のキャッチコピー「ないものはない」の精神が、国際協力機構（ＪＩＣＡ）が支援する国々の若手行政官らの学びに役立てられている。

１１月には、キリバスやナウル、サモアなどの９か国１２人が自国の発展に生かそうと研修に訪れ、発想の転換で産業創出や地域の魅力化につなげる手法を学んだ。（佐藤祐理）

ＪＩＣＡの青年研修の一環で、２０１６年度から行われており、幅広い開発途上国を対象にしている。今年は１１月８〜２０日にあり、南太平洋や南米、中央アジアなどの国々の産業や観光、経済分野で活躍する２０、３０歳代の１２人が参加した。

参加国はいずれも、地方から都市部への人口流出や地域資源の発掘・ブランド化が課題になっている。住民と行政が協力して地域づくりを進め、地域資源を利活用する海士町のような手法が求められているという。

研修では、観光や農林水産の事業所や町の関係者による講義があり、「ないものはない」の精神で商品開発や産業創出を進めていることや、離島はハンデと思われがちだが、地元の物を生かし、ブランド化を図る発想が大切だと教わった。

菱浦や豊田地区などでは、フェリーの見送りで使われた紙テープを生かしたポストカード作りやサザエ殻をキャンドルに加工する体験に挑戦。地域資源に付加価値を付けるヒントを得た。

コロンビアから来たリアスコスミラン・イザベラさん（２８）は「海士の人は誰もが『島のために』という共通認識があり、未来像を共有していることに驚いた。自国にはない発想なので、治安を向上させながら地域経済を発展させるため、皆で同じ方向に向かう必要があると感じた」と話した。

開発途上国では、住民と行政が協力して催しを企画する機会が少ない。このため研修は、町産業文化祭の時期に合わせて設定。１７日には、日須賀地区の住民による歓迎会にも参加して島のおもてなしに触れた。

キリバスのビコ・タニエラさん（３１）は、町産業文化祭などで住民と行政の距離の近さを実感して「大洋州の人は自国のホスピタリティー（もてなし）は世界一だと教わっているが、『あれ、２番目かな』と思うくらい海士の歓迎は素晴らしい」と喜んだ。

歓迎会を毎年開いている日須賀地区の会社員、山野敏秀さん（４６）は「島の人は外から来る人を受け入れ、一緒に楽しもうという文化がある。遠い親戚や家族が来るような感じで、（親戚を意味する）『やうち』のつながりを大切にしたい」と話した。

参加者は帰国後、海士町での学びを施策に反映させ、近隣自治体に発信する。