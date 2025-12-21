世界的人気を誇る日本人女子レスラーが“野球のユニフォーム”を手に取りパシャリ。なんでも似合う女帝の最新ビジュアルに多くのファンがリアクションを寄せていた。

【画像】阪神？ パドレス？ 美女レスラーの“ユニフォーム”自撮り

WWE女子スーパースターのアスカが17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。野球のユニフォームを手にポーズをとる自撮りショットを公開した。

縦縞に黄色い縁取りで背番号25の「ASUKA」と表記されたユニフォームは、彼女の地元・大阪で絶大な人気を誇る阪神タイガースのものか、はたまた自身も出場した先日のプレミアムライブイベント「サバイバーシリーズ・ウォーゲームズ」の開催地ペトコ・パークを本拠地とするMLBのサンディエゴ・パドレスのものか。投稿には野球のボールとピエロの絵文字のみが記されており、詳細は明かされていない。

コメントでも「（阪神かパドレス）どっちですのん？」「新井（貴浩・現広島東洋カープ監督）のイメージが」「とうとう、皇后も野球でも活躍しちゃうって感じか。どんどんBIGになっていくなぁ。」「25？なんの数字だろう」「虎帝」「相変わらず美しい」「パドレスのユニフォームかっこいいです」などと、日本のファンはもちろん世界中から興味津々のコメントが寄せられていた。

