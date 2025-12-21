À±É÷¤Þ¤É¤«¡¢¡Ø±õòó²Î¹çÀï¡ÙÍ®¹á¸÷¤È¤Î»×¤¤½Ð¡Ö¿´¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¡¢²¿¤Ç¤âÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡×
»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(CS292)¤ÎÈÖÁÈ¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ëÊõÄÍ²Î·à¤ÎÀ¤³¦¡ÁSeason7¡Á¡Ù(Ëè½µ·îÍË22:00¡Á ¢¨°ìÉôÊüÁ÷²ó½ü¤¯)¤Ç¤Ï¡¢22Æü¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ²ÖÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤ÎÀ±É÷¤Þ¤É¤«¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
ÉñÂæºîÉÊ¤ÎËÜÊÔÁ°¸å¤Ë¡¢Ãæ°æÈþÊæ¤¬°ÆÆâÌò¤òÌ³¤á¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄOG¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£22Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ø±õòó²Î¹çÀï¡Ù(23Ç¯²ÖÁÈ ÊõÄÍÂç·à¾ì)¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ±É÷¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¤ÈÆ±¤¸¥Ó¥ëÆâ¤Ë¤¢¤ë¡ÈÈëÌ©¤Î¥«¥Õ¥§¡É¤Ç¡¢¸ø±éÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤äÌòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÂ¤ä¤«¤Ë¸ì¤ë¡£
Ä¹²°½»¤Þ¤¤¤ÎÏ²¿Í¡¦Àõ°æÎé»°Ïº(Í®¹á¸÷)¤ÈÎÙ¤Ë½»¤àÌ¼¡¦¤ª½Õ(À±É÷¤Þ¤É¤«)¤È¤ÎÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¡£¡Ö¿´¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¡¢²¿¤Ç¤âÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡×¤È¤¤¤¦Í®¹á¸÷¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢»×¤ï¤º¤È¤¤á¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦Îé»°Ïº¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ°æ¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë²Ö¤¬ºé¤¯¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂàÃÄ¸å¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äº£¸å¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¿ÆØÀ¹¡¿È¬Ê¼±ÒÌò¤ÎÈÁ½ã¤Þ¤Ò¤í¤âVTR¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡¢º£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
ºÆÊüÁ÷¤Ï¡¢1·î12Æü¤òÍ½Äê¡£
¡Ø±õòó²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÆüËÜÊª¤Î¤ª¼Çµï¤Ë½é¤á¤ÆÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Í®¹á¸÷¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÊª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½êºî¤äÆüËÜÉñÍÙ¤Î¤ª·Î¸Å¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Í®¹á¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤¿¡È¤ì¤¤¤¶¤µ¤ó¡É¤È¡¢»ä¤¬±é¤¸¤¿¤ª½Õ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âµÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
