Image: Fender

クッタクタのストラップだと使い心地も良さそうだなぁ。

世界的な楽器メーカーのFender（フェンダー）。最近はアパレルにも力を入れているのですが、ギター愛とアパレルをクロスさせたユニークなアイテムが登場しましたよ。

ギター要素をバッグにオン

Image: Fender

それがこの「Fender® Strapbag Leather」。

なんとこちら、ギターストラップを取り付けることができるレザーバッグなんですって。ギターじゃなくてバッグを振り回せってコト…!?

Image: Fender

バッグにはフェンダーのギターに採用されているものと同じストラップピンが付いていて、お好みのストラップを取り付けることが可能。ストラップ長の変更も可能で、ハンドバッグやショルダーバッグとして使えます。

Image: Fender

ベースとなるバッグは日本原産のリアルカウレザーを使い、熟練の職人が一点ずつハンドクラフトで仕上げています。バッグがレザーだからストラップもレザーで合わせたくなるけど、あえて派手色のファブリックやナイロンで外しても面白そうね。

Image: Fender

「Fender® Strapbag Leather」は、原宿にあるフェンダー旗艦店Fender Flagship Tokyoでの限定販売となります。価格は4万9500円（バッグにはブラックストラップが付属）。ギターを持たずとも、心はいつもロックと共に。

Source: Fender