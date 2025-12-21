手持ちのギターストラップ、バッグの一部にしてみない？
クッタクタのストラップだと使い心地も良さそうだなぁ。
世界的な楽器メーカーのFender（フェンダー）。最近はアパレルにも力を入れているのですが、ギター愛とアパレルをクロスさせたユニークなアイテムが登場しましたよ。
ギター要素をバッグにオン
それがこの「Fender® Strapbag Leather」。
なんとこちら、ギターストラップを取り付けることができるレザーバッグなんですって。ギターじゃなくてバッグを振り回せってコト…!?
バッグにはフェンダーのギターに採用されているものと同じストラップピンが付いていて、お好みのストラップを取り付けることが可能。ストラップ長の変更も可能で、ハンドバッグやショルダーバッグとして使えます。
ベースとなるバッグは日本原産のリアルカウレザーを使い、熟練の職人が一点ずつハンドクラフトで仕上げています。バッグがレザーだからストラップもレザーで合わせたくなるけど、あえて派手色のファブリックやナイロンで外しても面白そうね。
「Fender® Strapbag Leather」は、原宿にあるフェンダー旗艦店Fender Flagship Tokyoでの限定販売となります。価格は4万9500円（バッグにはブラックストラップが付属）。ギターを持たずとも、心はいつもロックと共に。
Source: Fender