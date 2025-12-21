「今日好き」藤田みあ、ニット×ミニスカで美脚スラリ「冬の最強ビジュ」「お団子も可愛すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/12/21】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが12月19日、自身のInstagramを更新。白いミニスカートのコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】「今日好き」出身美女「憧れのスタイル」美脚スラリの純白ミニスカ姿
藤田は「ずっと念願だった『突然ですが占っていいですか』に出演させて頂きました」とフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（毎週月曜深夜0時55分〜）の公式YouTubeチャンネルへの出演を報告。花柄のニットにレースがあしらわれた白いフリルのミニスカート姿で、スラリと伸びた美しい脚を見せている。
また、ともに出演した米澤りあとのショットも披露し、「だいすきなりあともでれて幸せ」と綴っている。
この投稿に、ファンからは「出演おめでとう」「お団子も可愛すぎる」「憧れのスタイル」「冬の最強ビジュ」「リアみあ仲良しで最高」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村健太朗とカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身美女「憧れのスタイル」美脚スラリの純白ミニスカ姿
◆藤田みあ、ミニスカコーデ公開
藤田は「ずっと念願だった『突然ですが占っていいですか』に出演させて頂きました」とフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（毎週月曜深夜0時55分〜）の公式YouTubeチャンネルへの出演を報告。花柄のニットにレースがあしらわれた白いフリルのミニスカート姿で、スラリと伸びた美しい脚を見せている。
◆藤田みあの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「出演おめでとう」「お団子も可愛すぎる」「憧れのスタイル」「冬の最強ビジュ」「リアみあ仲良しで最高」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村健太朗とカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】