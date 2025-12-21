²ÃÆ£ÏÂ¼ù¡¢Ç¯²¼½÷Í¥¤È¤Î·ëº§È¯É½¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤è¤êÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/21¡ÛÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤Î²ÃÆ£ÏÂ¼ù¡Ê41¡Ë¤¬12·î21Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ½÷Í¥¤Î¾¾ÅÄÌ¤è½°¡¡Ê38¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÃÆ£ÏÂ¼ù¤È·ëº§¤ÎÈþ¿Í½÷Í¥
²ÃÆ£¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÉñÂæ½÷Í¥¤Î¾¾ÅÄÌ¤è½°¡¤µ¤ó¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÆüº¢¤è¤ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»äÃ£¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤è¤êÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤´²¸¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»ØÆ³¤´ÊÜÚ¥¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¾¾ÅÄ¤â¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÃÆ£¤Ï¡¢2005Ç¯¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢2006Ç¯4·îMini Album¡ÖRough Diamond¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2009Ç¯¤«¤é¤Ï´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢Ãæ¹ñ¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¾å³¤¤äËÌµþ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ê¤¤»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤Ê¤É¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É³¤³°¤Ë¤â³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤Î¤Û¤«¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤äÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÃÆ£ÏÂ¼ù¤È·ëº§¤ÎÈþ¿Í½÷Í¥
¢¡²ÃÆ£ÏÂ¼ù¡¢·ëº§¤òÈ¯É½
²ÃÆ£¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÉñÂæ½÷Í¥¤Î¾¾ÅÄÌ¤è½°¡¤µ¤ó¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÆüº¢¤è¤ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»äÃ£¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤è¤êÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£
¢¡²ÃÆ£ÏÂ¼ù¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¤ÇÏÃÂê¤Ë
²ÃÆ£¤Ï¡¢2005Ç¯¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢2006Ç¯4·îMini Album¡ÖRough Diamond¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2009Ç¯¤«¤é¤Ï´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢Ãæ¹ñ¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¾å³¤¤äËÌµþ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ê¤¤»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤Ê¤É¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É³¤³°¤Ë¤â³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤Î¤Û¤«¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤äÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û