＜フォロワー数1万人！＞【無印良品】おしゃれスタッフお手本♡「冬コーデ」

きれいめカジュアルや、大人らしいシンプルコーデが好みなら、Instagramのフォロワー数1万人の、【無印良品】おしゃれスタッフ@mujistaff.daimyoさんの着こなしを参考にしてみて。今回は、この冬真似したい、注目のコーデをピックアップします。

冬らしいブルゾンが主役のあったかカジュアル

もこもことしたあたたかそうなブルゾンを羽織った、冬らしさ満点のコーデ。丸みのあるシルエットのブルゾンとゆったりニットで上半身にボリュームがあるので、パンツはストレートのシンプルなものでバランスを調節。トップスとバッグで明るいベージュを取り入れることで、コーデ全体の重た見えを回避できそうです。

落ち着いた印象のオールグレーコーデ

オフィスカジュアルにもぴったりな、きれいめのオールグレーコーデ。カーディガン × パンツの定番な組み合わせに、タートルネックセーターをレイヤードしてあたたかさをキープ。センタープレスの入ったストレートパンツが縦のラインを強調し、ショート丈のカーデが上半身をコンパクトに見せてくれるので、スタイルアップも狙えそうです。

ネイビーの差し色が効いたカジュアルコーデ

冬らしさが高まるショート丈のダウンアウターと、リラクシーなチェック柄パンツで作る、大人のカジュアルコーデ。はっきりとした明るめネイビーのタートルネックセーターを差し色にし、コーデに彩りをプラスしています。カジュアルになりすぎないよう、首元にはシルバーの上品なネックレスを添えたり、かっちりしたブーツを履いたりして、きれいめな印象もキープ。

ジャケット × ジーンズのこなれコーデ

タートルネックセーターとジャケットのきちんと感ある組み合わせを、ジーンズでカジュアルダウンさせた、こなれ感たっぷりの着こなし。程よくフィットするリブニットなら、もたつかずにジャケットと重ね着できそう。ジャケットの袖口をまくってタートルネックセーターをチラ見せするのも、垢抜けのポイント。ブーツやバッグは上品素材の黒を選べば、洗練感が高まりそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W