箱根駅伝注目校インタビュー 帝京大・楠岡由浩／後編

来年1月2、3日に行われる第102回箱根駅伝は、3連覇を目指す王者・青学大、出雲駅伝を制した国学院大、全日本大学駅伝を制した駒大に加え、前回大会4位の早大と同5位の中大が“5強”を形成するが、本命不在の混戦模様。そんな中、ダークホースの一角に挙げられるのが19年連続27度目の出場となる帝京大だ。サッカー部出身、高校から陸上を始めたエースの楠岡由浩（3年）は今季、帝京大初の10000m27分台を記録。目指す“5強崩し”へ「自分が他校のエースを倒したい」と意気込んでいる。（聞き手＝佐藤 俊、前後編の後編）

――大学3年になるにあたり、箱根駅伝の5区の結果を踏まえて、次の箱根駅伝で平地を走るにはどういうところを強化していかないといけないと思ったのですか。

「平地区間を考えると、みんな突っ込んで走るので、スピードとスタミナの両方が必要だなと思っていました。両方の強化は、時期を分けて考えました。1月に箱根が終わってからは、あまりレースがない期間に入ったのでスタミナ強化を考え、1月、2月、3月はしっかりと走り込みをしました。スピード練習は、4月からの記録会を見据えて3月に入って徐々にやっていきました」

――しっかり練習を積んでのトラックシーズンの手応えは、どうだったのでしょうか。

「冬にしっかり走り込んで、4月の記録会に向けてうまくスピードに移行できたので、シーズン中に5000m、10000mともに自己ベストを更新することができました。出たレースに関しては、余裕を持ってレースを進められたので、そこはスタミナとスピードがうまく両立できてきたのかなと思います」

――自分のなかでは5000mと10000m、どちらに重点を置いていたのですか。

「10000mに重点を置いて取り組んでいました。大は小を兼ねるじゃないですけど、10000mを走れれば5000mも走れると自分は思っていますし、そこから箱根の距離のハーフにも繋がると思っていたので」

中野孝行監督から練習メニューが提示されるが、それはあくまでもベースになる。そこから先をどうするかで、成長度が変わってくるのだが、帝京大では多くの選手は自分でプラスアルファを考えて練習に取り組んでいるという。

トラックシーズンは「80点ぐらい」 夏合宿が飛躍を遂げる重要な時間に

――練習にプラスアルファの部分で、どんなメニューを付け加えていたのですか。

「監督のメニューの後は、例えば距離走の後にシュートインターバルを入れて練習で足が重い中でもスピードで押していったり、監督のメニューの設定を速くして、量を増やしたりしていました。練習での余裕度はかなり出てきましたね。ただ、闇雲に上げてしまうと故障に繋がってしまいます。故障しない範囲内でペースを上げたり、プラスアルファの練習をこなしていくことが大事なので、そこはかなり注意を払っていました」

――7月の順大記録会5000mで13分50秒12、10000mは4月の日体大で28分34秒68とともに自己ベストを更新しました。トラックシーズンを自己採点すると、100点満点で何点になりますか。

「記録では5000mと10000mの2種目で自己ベストを出して、組トップを3つ（4月日体大10000m12組、6月日体大記録会10000m6組、7月順大記録会5000m6組）取れて、ラストスパートがしっかり利いてきている感があって良かったなと思ったのですが、自分が思うようなレース展開に進まないレースも多かったので、80点ぐらいです」

昨年の主将でエースの山中博生の10000m、28分04秒54には、まだ届かず、エースを自覚する楠岡にとって、20点をどう埋めていくのかが一つテーマになった。夏合宿は、それを考え、実践し、さらなる飛躍を遂げるために重要な時間になった。

――夏合宿は、どういうテーマで臨んだのでしょうか。

「ひとつは、夏合宿の後、駅伝を想定してロードでの練習が増えてくるので故障しないこと。もうひとつは、昨年以上の練習をするのをテーマに置いていました。昨年は、少し余裕がある中で練習をしていたんですけど、ひとつだけ練習を落としてしまったんです。まず、与えられた練習は100％こなすことが大前提で、さらに昨年以上ということを考えて練習量にもこだわりました」

――具体的にいうと、どのくらい増やしたのですか。

「内容は、監督のメニュー以上のものをやることを意識して、合宿後半はスピードを意識した練習を消化しました。昨年は、8月の月間走行距離は970キロぐらいだったのですが今年は1010キロでした。40キロ増えたのですが、これはポイント練習の量が増えての距離なので、数字以上にいい練習が出来たと思います。合宿で距離を追い過ぎてしまうと、どうしても故障につながってしまいがちです。1000キロは越えたいと思っていましたが、数字を意識するのではなく、気が付いたら1000キロ行っていて一番いいと思っていたので、そこは狙い通りにいけて良かったです」

――かなり自信を持って駅伝シーズンに入られた感じですが、駅伝の初戦となる出雲駅伝で自分なりに手応えを感じられたのでしょうか。

「出雲駅伝の前に早稲田でロードレース（The Road of WASEDA）があったのですが、そこで結果を出せたのが大きかったです。昨年は、このレースに合わせて調整して出場したのですが、ここで1度調整してしまうと出雲駅伝に合わせていくのがキツくなるので、練習の流れのままで走ろうと同期と話をしたんです。実際、合宿が終わって少し疲労の残るなかでのロード（5キロ）だったのですが、13分45秒でわりと余裕を持って走れました。ここが今季のターニングポイントというか、力がついてきているのを確認することができました」

出雲は区間3位、全日本は区間賞…各校からの注目に「エースを倒したい」

――出雲駅伝は、チームは8位ながら1区3位の好走で流れを作りました。次の全日本大学駅伝は、2区区間賞でした。

「全日本の1週間前の練習がすごく良い感じで走れたので、練習通りに走れればいいかなと思っていたんです。2区は昨年もでしたが、エースが集まってくる区間。今回も2区の選手の名前を見て、どのくらい戦えるのか、すごく楽しみでした。実際、レースも気負うことなく、走れて練習の成果が出てホッとしました（笑）」

――2区区間賞のタイムは、佐藤圭汰選手（駒大・4年）と同タイム（31分01秒）で、昨年の鶴川正也選手（青学大・当時4年）の記録（31分04秒）よりも速いタイムです。これは出来すぎですか、それとも狙い通りの結果でしたか。

「出来すぎだとは思わなかったですね。レースでは練習通りに展開することができましたし、しかもけっこう余裕を持って走れたんです。それだけにラスト、吉居（駿恭）選手（中大・当時3年）に抜かれた時、もう少しいけた感があったので悔しかったです。ただ、それでも区間賞が取れたので、それは単純にうれしかったです」

――監督から「よくやった」みたいな言葉をかけてもらったのですか。

「いえ、褒められた記憶はないですね（苦笑）。友人からはおめでとうをたくさんもらいました」

楠岡の快進撃は、全日本の2区区間賞では終わらなかった。11月27日の日体大記録会10000mで27分52秒09をマーク。これは帝京大初の27分台で、内容も余裕を持っての展開で、まだまだ記録が伸びていきそうな気配だ。

――27分台を出した日体大は会心のレースでしたね。

「実は、レース前、少し踵が痛くて、なかなか痛みが取れなかったんです。冬の寒い中、しかもスパイクで走るのでちょっと故障のリスクが高いかなと思ったので、全力というよる少し余裕を持って走り、箱根につながるようなレースにしたいと思っていました。中盤で少しキツくなることがあったのですが、逆に後半は余裕を持って27分台で走れたのですごく自信になりました」

――出雲、全日本での活躍、そして今回の27分台を受けて他校は楠岡選手をかなり意識すると思われます。

「注目されることに対しては意識しませんが、帝京が5強崩しを目指しているので、自分が他校のエースを倒したいという思いがあります。そうして少しでもチームを上位につけることができればチームが盛り上がると思うので、そこは意識しています」

他校のエースで意識している選手「同学年ですが、本当に尊敬しています」

――他校のエースで特に意識している選手はいますか。

「国学院の野中（恒亨）選手（3年）は、同学年ですが、本当に尊敬していますし、すごい選手だなと思っています。八王子ディスタンスも見ていましたが、強いですね。もし、来年の箱根で同じ区間を走ることになったら絶対に負けたくないです」

――箱根ではともにエース区間に配置される可能性が高いですね。

「自分は、そのつもりでいますし、そうなった場合、野中選手だけではなく、同じ区間を走る選手には負けたくないです」

楠岡の10000mのタイムは、27分52秒だ。昨年、2区区間新（65分44秒）を出した黒田朝日の10000mの当時の持ちタイムは27分49秒で、楠岡より3秒速い。もし2区を走った場合、持ちタイムから推測すると65分台が見えてくる。

――もし、2区を走るとすると設定タイムをどのくらいに置いていますか。

「前回、山中（博生）さんが出した66分22秒の帝京大記録を更新することがひとつ目標になります。ただ、レース展開によっては66分10秒台、一桁を狙って行けたらと思っているので、まずはそれを狙えるぐらいの準備をしっかりしていきたいです。2区は、今回も留学生、日本人選手を含めてすごい選手が集まるので、そこで区間賞を獲るぐらいの気持ちで行かないと戦えないので、自分が区間賞を獲るぐらいの意識で臨みたいです」

――チームは、5強崩し（駒澤大、国学院大、青学大、中央大、早稲田大）を目標にしていますが、それを達成するために何が重要だと思いますか。

「全区間ミスがないのが重要ですが、あえて挙げるとすれば山だと思います。5区は、本当に差が開く区間なので、そこをどう乗り越えていくか。あとは1区も今年は重要かなと。出遅れてしまうと駅伝が終わってしまうので、1区がどのくらいの順位で来るのか。それによって2区の走り方やレースプランが変わってくるので、流れを考えるという点においては1区も大事ですね」

――エースというのは、どういう存在だと思いますか。

「大学でいうと、青学大の黒田（朝日）さん（4年）のような選手だと思います。昨年の箱根2区もそうですし、今年の全日本の7区も区間新の走りで5位から2位に順位を上げました。どんな状況でも自分の走りをしてチームに貢献するのがエースだと思いますし、その走りでチームを助けることができる、勢いをつけることができる、ゲームチェンジャー的な役割を果たせる選手がエースだと思います。自分も昨シーズンが終わってからそういう存在になることを意識して、今シーズン、練習や試合で走ってきました。来年の箱根駅伝では、これからのエースは自分だと言われるような走りをして、結果でその座を掴み獲りたいと思います」



