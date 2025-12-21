来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。

東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。

「ハイレベルな練習に一人で」

シード校として臨んだ前回は１９位に沈み、今季も全日本で１３位と苦戦が続く中、就任４年目の大東文化大・真名子圭監督は「駅伝力」向上へ改革に踏み切った。

全日本は１区２０位と出遅れた後、各走者の走りが実力とほど遠く、指揮官が選手に意見を求めると「高いレベルの練習に一人で挑戦したい」と声があがった。これまで強度が高いポイント練習は徹底した集団走で全体の力を伸ばしてきたが、全日本後は一人で行う形を増やし、単独走でも力を発揮する準備を進める。

戦力面では前回１区８位の大浜逞真（たくま）（２年）がハーフマラソンで１時間１分８秒の大東大記録を樹立し、「区間賞でリベンジしたい」と宣言。２年連続２区が有力な棟方一楽（かずら）（３年）も１時間６分半切りを見据える。ハーフ１時間２分１７秒のルーキー菅崎大翔（やまと）も往路投入が濃厚で、３年連続３区の入浜輝大（きひろ）（４年）を復路に回せるめどがついた。

スローガンは「歴史への礎〜あの場所でやり返す〜」。シード奪還で復活への扉を開く。（西口大地）