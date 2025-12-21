フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。

オフショットを公開しました。



中川安奈さんは「最近『イメージと違って、けっこう食べるよね』って驚かれることが多いです笑」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、木の温もりを感じる床と黒いソファ、シックな内装が特徴的なレストランの席に座る中川さんの姿が。ワインレッドのトップスに黒のボトムスを合わせた上品なコーディネートが目を引きます。







続けて「イメージがどんな感じなのかよくわかりませんが おいしいもの大好きで、がまんせず好きなだけ食べます♡ 食べすぎたらあとで調整すればいいかなと」と、記しました。



そして「この日も母を誘ってお気に入りのパスタをいただきに行ってきました 炭水化物らぶです！」「よく食べよく眠りよく笑う 基本そんな感じ」と、綴っています。







この投稿にファンからは「可愛い子ぶって少ししか食べないより、美味しいものを美味しく食べてくれる人は好きですね ワインレッドのニットいつ見てもお似合いです」・「安奈ちゃん 大丈夫、自覚してるので思い通りにガンバレ！」・「健康的でいいですね」などの反響が寄せられています。



【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫







3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。







