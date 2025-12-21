「運動しない人はスポドリを飲まないで」血糖値爆上がり？熱中症予防はできない？医師に聞く市販ドリンクとの付き合い方

ジムやサウナなどで汗をかいて喉が渇いたとき、みなさんは何を飲んでいるだろうか？スポーツドリンクを飲んでいる人もいるだろうが、じつはスポーツドリンクを飲み過ぎると血糖値が上がりすぎて、逆に健康を損なう危険性があるという。綾部市立病院（京都府）の糖尿病専門医、大坂貴史さんに、スポーツドリンクやエナジードリンクなど、市販ドリンクとの正しい付き合い方を聞いた。

スポドリはアスリート向け

スポーツドリンクには“健康的な飲み物”というイメージがあるが、血糖値が高めの人や糖尿病の人、激しい運動を行わない人は飲むべきではない、と大坂さんは断言する。

「スポーツドリンクにはジュースやサイダーなどと同様に砂糖が多く含まれているため、たくさん飲むと血糖値が確実に上がってしまいます。スポーツドリンクはその名の通り、あくまでスポーツをする人のために作られた特別な飲料。たいして運動を行わない人が喉の渇きを癒やす目的で飲むと、カロリーや糖分の摂り過ぎになりかねません」

スポーツドリンクに糖分が多く含まれているというと意外に思われるかもしれないが、本来の用途からすれば、これは当然のことらしい。

「スポーツドリンクに糖分が入っているのは、激しい運動で消費されたエネルギーを補うためです。効率よく液体でブドウ糖を吸収できるスポーツドリンクは、一般の人には必要なくても、激しい運動をおこなうアスリートにとっては“理想的な飲み物”と言っていいはずです」

スポーツドリンクの存在自体にはなんら問題はないが、本来飲む必要のない人が、間違った飲み方をしているのが問題だと大坂さんは言う。

「スポーツの際に必要な飲料とはいっても、軽い運動を短時間おこなって、ちょっと汗をかいたからスポーツドリンクを飲むというのは間違っています。5キロ程度の距離を30分ほどかけて毎日ジョギングしている人はそれほどエネルギーを消費しないので、スポーツドリンクを飲む必要はありません。1時間以上ぶっ通しでランニングを行うなど、激しい運動を長時間おこなった場合に限り、スポーツドリンクが必要となるのです」

スポドリで「熱中症」は予防できない！

「熱中症対策のためにスポーツドリンクを飲みましょう」といった飲料メーカーのCMを見たことがある人もいると思うが、こうした宣伝もスポーツドリンクの間違った飲み方を助長する要因になっていると大阪さんは指摘する。

「脱水症予防のために水分を摂りましょう、というのならまだ理解できますが、熱中症予防のために水分を摂りましょうというのはどう考えても間違いです。脱水症と熱中症は別物です。体内の水分が不足し、水分と電解質のバランスが崩れた状態が脱水症。

熱中症は、長時間高温環境にいることで体温調節機能が正常に働かなくなり発症します。めまいや吐き気やだるさのほか、重症の場合はけいれんや意識障害が引き起こされることもあります。熱中症の予防や治療には体温を下げることが不可欠で、水分を大量に摂取したからといって予防できるものではありません」

水分を大量に摂れば体温も下がるように思われがちだが、水分を経口補給するだけでは体温はそれほど下がらないという。熱中症を予防するには、暑い環境に長時間身を置くことを避け、エアコンの効いた涼しい場所で過ごすしか方法はないようだ。

「実際、熱中症予防のためにと、エアコンの効いた部屋の中にいながらスポーツドリンクをがぶ飲みする人が増えています。私の勤務する病院にも夏になると血糖値が上がり体調を崩す患者さんが増えるのですが、話を聞いてみると、エアコンの効いた部屋でスポーツドリンクを大量に飲んでいた…というケースが多いのです。涼しい部屋で、汗もかかずにエネルギーも使わずにいるのに、スポーツドリンクをガブ飲みしていれば血糖値は上がって当然ですよね」

エナドリは血糖値を上げるうえ依存に？

さらに、気分転換や集中したい時に飲まれることが多いエナジードリンクについても、スポーツドリンクと同様に飲み過ぎは禁物だという。

「嗜好品としてたまに飲むのは悪くはありませんが、やはり飲み過ぎには注意が必要です。糖分が多いため血糖値が上がりやすくなってしまうだけでなく、カフェインも多く含まれているため、過剰に摂取すると依存のリスクが生じてしまいます。

カフェインを摂取するとアドレナリンの分泌が促進され、頭がすっきりして元気が出たように感じますが、その刺激に慣れてしまうと、飲まないとだるさを感じるようになり、飲み続けているうちにアルコールやたばこと同様、やめられなくなってしまうのです」

ちなみに、カフェインには食後の血糖値の上昇を抑える働きがあるとも言われるが、積極的に摂ったほうがいいのだろうか。

「確かに、ブラックコーヒーを日常的に飲んでいる人は糖尿病の発症率が低いというデータは存在します。しかし、“糖尿病予防のためにカフェインを摂りましょう”というのは短絡的です。カフェインは血糖値に悪さをしないので、ブラックコーヒーを飲んでも糖尿病は悪化しない、程度に考えておくべきです」

スーパーやコンビニで手に入るスポーツドリンクやエナジードリンク。口当たりの良さから常飲している人は、本当にその飲料が自分に必要かどうか、立ち止まって考えてみたほうがいいかもしれない。

「普段、喉が渇いた時に飲むのはお茶か水で十分だと思います。とはいっても、最近は糖質ハーフやゼロカロリーのスポーツドリンクも増えているし、エナジードリンクのなかにもカフェインや糖質が少なめのものが出てきています。血糖値や健康が気になる人は、それぞれの商品の成分や含有量をきちんと調べてから飲むことをおすすめします」

大坂 貴史（おおさか・たかふみ）

医師。綾部市立病院 内分泌・糖尿病内科部長、京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学講座 客員講師・臨床准教授。糖尿病専門医・指導医、総合内科専門医、日本医師会認定健康スポーツ医。糖尿病と筋肉、糖尿病運動療法が専門。病院の外で「糖尿病で不幸になる人を減らす」活動をしている。Xでは「筋肉博士」として医療情報を発信中。近著に『血糖値は食べながら下げるのが正解』（KADOKAWA）。

取材・文＝中村宏覚