¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¯¥ê¥×¥È¤Ï¡Ö¤¤¤¤»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ°¤¤»Ò¡×¤Ç¡Ø¥¹ー¥Ñー¥¬ー¥ë¡Ù¤Ç¤âÂçË½¤ì¡©
DC±Ç²è¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¤¿¤Á¤Þ¤Á´ÑµÒ¤òÎº¤Ë¤·¤¿¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¤ÎÁêËÀ¸¤¥¯¥ê¥×¥È¡£¡È¥¹ー¥Ñー¥É¥Ã¥°¡É¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥×¥È¤Ï¡¢³«ËëÁá¡¹¡¢Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¤Ç¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤ß¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌµ¼Ùµ¤¤ÊÀ³Ê¤Ç»ô¤¤¼ç¤ò¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤µ¤»¤¿¡£
·àÃæ¤Ç¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤Î»þ¤Ë¸½¤ì¤ÆµçÃÏ¤òµß¤¦³èÌö¤â¸«¤»¤¿¡£¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡¿¥¯¥éー¥¯¡¦¥±¥ó¥È¤ÏÈà¤Î°·¤¤¤Ë¾¯¤·º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï½¾Ëå¤Î¥¹ー¥Ñー¥¬ー¥ë¡¿¥«ー¥é¡¦¥¾ー¡á¥¨¥ë¤¬¸µ¤Î»ô¤¤¼ç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÌÀ¡£2026Ç¯¸ø³«¤Î¿·ºî±Ç²è¤Ç¤â¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤³¤Ü¤·¤ÆÅÅ»Ò´ðÈ×¤ò¥·¥çー¥È¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¤¬³¹¤òµß¤¦¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤¬ÍÙ¤ë¿·Ê¹¤Ë¥ª¥·¥Ã¥³¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤È¡¢¥¤¥¿¥º¥é¤Ö¤ê¤Ï·òºß¤À¡£
¤Á¤ç¤Ã¤Èº¤¤Ã¤¿Ë½¤ì¤óË·¡Ê¤Ç¤â¤½¤³¤¬²Ä°¦¤¤¡Ë¤Î¥¯¥ê¥×¥È¡£¡Ø¥¹ー¥Ñー¥¬ー¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤È¥«ー¥é¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¥Ö¥é¥¸¥ë³«ºÅ¤ÎCCXP25¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿DC¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¬¥ó¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê²óÅú¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Ï¤¤¤¤»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°¤¤»Ò¤Ç¤¹¡£¼¡¤â°¤¤¸¤¤È¤·¤Æ½Ð¤Þ¤¹¡£°ã¤¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥«ー¥é¤Ï¤¢¤Î»Ò¤¬Âç¹¥¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¥¯¥éー¥¯¤Î¿À·Ð¤ÏµÕÉï¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¤Í¡£¡×
¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤Ç¤ÏËÁÆ¬ÉôÊ¬¤Î¤ß¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¥×¥È¤À¤¬¡¢¤Î¥¬¥ó¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ø¥¹ー¥Ñー¥¬ー¥ë¡Ù¤Ç¤â½ÅÍ×¤ÊÌòÌÜ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡×¤½¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¯¥ê¥×¥È¤Ï¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¤é¤È°ì½ï¤ËÃÏµå¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÃÏµå¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡£¤½¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Èー¥êー¤â¡Ø¥¹ー¥Ñー¥¬ー¥ë¡Ù¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ø¥¹ー¥Ñー¥¬ー¥ë¡Ù¤Ï2026Ç¯²Æ¡¢ÆüËÜ¸ø³«¡£
Source: