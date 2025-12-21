豪華すぎる!! キムウビン♥シン・ミナ結婚式に出席の芸能人リストが明らかに!

10年にわたる公開恋愛を続けてきた韓国芸能界屈指の長寿カップル、シン・ミナとキム・ウビンが、ついに夫婦となった。

12月20日午後、ソウルの新羅(シルラ)ホテルでは、シン・ミナとキム・ウビンの結婚式が行われた。長年にわたり愛を育んできた2人の門出を祝うため、芸能界や文化界を代表する豪華な顔ぶれが一堂に会した。

【関連】シン・ミナ＆キム・ウビン、ウェディング写真を公開！

結婚式には、BTSのVをはじめ、ナ・ヨンソクPD、チェ・ドンフン監督、キム・ウンスク作家、そして俳優のコ・ドゥシム、イ・ビョンホン、パク・キョンリム、オム・ジョンファ、コン・ヒョジン、キム・ウィソン、ユン・ギョンホ、ペ・ソンウ、イム・ジュファン、キム・テリ、リュ・ジュンヨル、アン・ボヒョン、ナム・ジュヒョク、ペ・ジョンナムらが出席し、2人を祝福した。

また、当初は欠席を知らせていたEXOのD.O.（ド・ギョンス）も、『2025 MMA』のレッドカーペット行事に出席した後、わずかな時間を縫って結婚式に駆けつけ、注目を集めた。

(写真提供=OSEN)

祝歌の披露こそ実現しなかったものの、キム・ウビンとの義理を守るため、往復2時間をかけて会場を訪れ、約5分間あいさつを交わしてすぐに立ち去ったという。

さらに注目を集めたのは、2人の結婚が“善行”によって彩られた点だ。シン・ミナとキム・ウビンは挙式を前に、ハンリム火傷財団、ソウル峨山病院、良い隣人たちなど複数の機関に、総額3億ウォン(約3200万円)の寄付金を届け、温かな思いを伝えた。

これまでの寄付活動を振り返ると、シン・ミナは過去15年間で40億ウォン、キム・ウビンは11億ウォンを寄付しており、2人が社会全般にわたって行ってきた累積寄付額は50億ウォンを超える。

特にキム・ウビンががん闘病のため活動を中断していた時期にも、シン・ミナは変わらずそばで支え続けてきた。こうした背景もあり、2人は長年にわたり“善行カップル”として模範的な存在とされてきた。

2人は2014年に広告撮影で出会い、翌2015年から公開恋愛をスタート。交際2年目の2017年には、キム・ウビンが上咽頭がんと診断され活動を休止したが、シン・ミナの支えのもと治療に専念し、その後見事に復帰を果たした。

(写真提供=OSEN)

2022年にはtvNドラマ『私たちのブルース』で共演。海外旅行や映画館デートなども隠すことなく公開し、互いの試写会に姿を見せたり、インタビューで堂々と相手について語ったりするなど、変わらぬ愛情を示してきた。

10年の歳月を経て結ばれた2人の結婚は、多くの祝福と感動をもって迎えられている。

（記事提供=OSEN）