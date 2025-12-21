ロンハーマン最新コレクション到着♡別注と遊び心が光る注目ラインアップ

新しい季節の始まりにふさわしい、ロンハーマンならではのコレクションが登場しました。新たに仲間入りする海外ブランドをはじめ、各ブランドと丁寧に作り上げた別注アイテム、そしてオリジナルコレクションまで、多彩な表情が揃います。フェミニンさとマスキュリンを絶妙に掛け合わせたデザインや、遊び心のあるディテールが日常のスタイリングに新鮮なときめきをプラス。春を待つ時間さえも楽しみに変えてくれるラインアップです。

別注で楽しむ洗練アウターとニット

【GABI GAMEL】別注HoodedZip-upJacket/Lavender,Ltblue,Navy,Black

価格：132,000円

デンマーク・コペンハーゲン発のGABI GAMELからは、デッドストックやアップサイクル生地を用いたフーディージャケットがロンハーマン別注で登場。

オンラインストア12/26、各店1/1発売。

【pillings×にこにこ、ぷん】CollaborationCottonCardigan

価格：39,600円

pillingsは5周年を記念し、「にこにこ、ぷん」との特別なコラボレーションカーディガンをロンハーマン先行で展開。オンラインストア12/26、各店1/1発売。

カラー：Navy

さらにmtmodelistからは、軽やかな着心地が魅力のAラインロングコートを別注。

【mtmodelist】別注LongCoat/Beige/68200円※1/10発売。

合わせてRHVintageのレオパード柄セットアップもラインアップ。

【RHVintage】LeopardDuckCoverall/Ivory,Beige/64900円

【RHVintage】LeopardDuckPants/Ivory,Beige/50600円

ON:NE×ノンワイヤーで眠りを変える。温寝リカバリー磁気ブラ新登場

日常からイベントまで活躍する新作小物

HOMMEGIRLSとFruitoftheLoomによる初コラボレーションは、カラーリングとロゴ使いが印象的。

【HOMMEGIRLS×Fruitof theLoom】※1/10発売

CrewneckSweatShirt/Yellow,Green/23100円

BabyTeewithDoubleLogo/White,Babyblue/14300円

BoxerSweatPants/Black/31900円

CrewSocks(3p)/Multi(Magenta,Yellow,Green)/6600円

Sportsbra(3p)/Multi(Black,Gray,White)/14300円

Shorts(3p)/Multi(Black,Gray,White)/14300円

ebureforRonHermanでは、春を感じるカラーを纏った定番ニットシリーズが登場。

【ebureforRonHerman】※1/10発売

SilkCottonShortSleeveTee/Yellow,Blue/39600円

SilkCottonCardigan/Yellow,Blue/42900円

WashedStraightDenimPants/Ltblue,Indigo/36300円

CAROLINASANTODOMINGOからは、実用性と美しさを兼ね備えたバッグが再登場。

【CAROLINASANTODOMINGO】Travelbag/Brown,Black/121000円

オンラインストア12/26、各店1/1発売。

♥モチーフで仕上げるロンハーマンオリジナル

ロンハーマンオリジナルからは、さりげなく♥モチーフを忍ばせたウェアがラインアップ。バックデザインや袖口に遊び心を効かせ、大人の可愛らしさを表現しています。

【RonHerman】

HeartGazetteSweat/LtBlue,Gray,Red/25300円

HeartCrochetRibPullover/White,Black/28600円

HeartCableSweater/Ivory,Yellow,Navy/36300円

オンラインストア12/26、各店1/1発売。

春を待つ時間まで愛おしくなる

別注ならではの特別感と、毎日に寄り添う着やすさを兼ね備えた今回のロンハーマンコレクション。

素材やシルエット、ディテールに込められた想いが、装う人の気持ちまで前向きにしてくれます。

日常にもイベントにも自然に溶け込むラインアップは、ワードローブに新しい物語をプラスしてくれる存在。春の訪れを心待ちにしながら、自分らしい一着を見つけてみてはいかがでしょうか♡