ロンハーマン最新コレクション到着♡別注と遊び心が光る注目ラインアップ
新しい季節の始まりにふさわしい、ロンハーマンならではのコレクションが登場しました。新たに仲間入りする海外ブランドをはじめ、各ブランドと丁寧に作り上げた別注アイテム、そしてオリジナルコレクションまで、多彩な表情が揃います。フェミニンさとマスキュリンを絶妙に掛け合わせたデザインや、遊び心のあるディテールが日常のスタイリングに新鮮なときめきをプラス。春を待つ時間さえも楽しみに変えてくれるラインアップです。
別注で楽しむ洗練アウターとニット
【GABI GAMEL】別注HoodedZip-upJacket/Lavender,Ltblue,Navy,Black
価格：132,000円
デンマーク・コペンハーゲン発のGABI GAMELからは、デッドストックやアップサイクル生地を用いたフーディージャケットがロンハーマン別注で登場。
オンラインストア12/26、各店1/1発売。
【pillings×にこにこ、ぷん】CollaborationCottonCardigan
価格：39,600円
pillingsは5周年を記念し、「にこにこ、ぷん」との特別なコラボレーションカーディガンをロンハーマン先行で展開。オンラインストア12/26、各店1/1発売。
カラー：Navy
さらにmtmodelistからは、軽やかな着心地が魅力のAラインロングコートを別注。
【mtmodelist】別注LongCoat/Beige/68200円※1/10発売。
合わせてRHVintageのレオパード柄セットアップもラインアップ。
【RHVintage】LeopardDuckCoverall/Ivory,Beige/64900円
【RHVintage】LeopardDuckPants/Ivory,Beige/50600円
ON:NE×ノンワイヤーで眠りを変える。温寝リカバリー磁気ブラ新登場
日常からイベントまで活躍する新作小物
HOMMEGIRLSとFruitoftheLoomによる初コラボレーションは、カラーリングとロゴ使いが印象的。
【HOMMEGIRLS×Fruitof theLoom】※1/10発売
CrewneckSweatShirt/Yellow,Green/23100円
BabyTeewithDoubleLogo/White,Babyblue/14300円
BoxerSweatPants/Black/31900円
CrewSocks(3p)/Multi(Magenta,Yellow,Green)/6600円
Sportsbra(3p)/Multi(Black,Gray,White)/14300円
Shorts(3p)/Multi(Black,Gray,White)/14300円
ebureforRonHermanでは、春を感じるカラーを纏った定番ニットシリーズが登場。
【ebureforRonHerman】※1/10発売
SilkCottonShortSleeveTee/Yellow,Blue/39600円
SilkCottonCardigan/Yellow,Blue/42900円
WashedStraightDenimPants/Ltblue,Indigo/36300円
CAROLINASANTODOMINGOからは、実用性と美しさを兼ね備えたバッグが再登場。
【CAROLINASANTODOMINGO】Travelbag/Brown,Black/121000円
オンラインストア12/26、各店1/1発売。
♥モチーフで仕上げるロンハーマンオリジナル
ロンハーマンオリジナルからは、さりげなく♥モチーフを忍ばせたウェアがラインアップ。バックデザインや袖口に遊び心を効かせ、大人の可愛らしさを表現しています。
【RonHerman】
HeartGazetteSweat/LtBlue,Gray,Red/25300円
HeartCrochetRibPullover/White,Black/28600円
HeartCableSweater/Ivory,Yellow,Navy/36300円
オンラインストア12/26、各店1/1発売。
春を待つ時間まで愛おしくなる
別注ならではの特別感と、毎日に寄り添う着やすさを兼ね備えた今回のロンハーマンコレクション。
素材やシルエット、ディテールに込められた想いが、装う人の気持ちまで前向きにしてくれます。
日常にもイベントにも自然に溶け込むラインアップは、ワードローブに新しい物語をプラスしてくれる存在。春の訪れを心待ちにしながら、自分らしい一着を見つけてみてはいかがでしょうか♡