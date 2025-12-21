EVOLVE×オーガニックの実力を体感♡ギャルリー・ヴィーPOPUP開催

今日の肌と丁寧に向き合うことは、未来の美しさを育てること。イギリス発のラグジュアリーオーガニックブランド〈EVOLVE〉が、ギャルリー・ヴィー自由が丘店・丸の内店にてポップアップストアを開催します。植物の力を最大限に引き出した処方と、環境への配慮を両立したプロダクトは、世界中のプロフェッショナルから高い支持を獲得。装う楽しさを内側から広げてくれる、EVOLVEの世界観を体感できる貴重な機会です♡

EVOLVEが支持される理由

2009年にイギリスで誕生した〈EVOLVE〉は、植物のパワーに満ちたオーガニック＆ナチュラル原料を厳選し、環境にやさしいものづくりを追求。

45以上の国と地域で展開され、160を超えるビューティーアワードを受賞しています。

“ネイチャーポジティブ”を掲げながらも、確かな機能性を備えた処方は、少量生産と緻密な配合バランスから生まれる信頼の証です。

HOLIDAYBOXで叶える集中ケア

ホリデーシーズン限定のHOLIDAYBOXは、EVOLVEの魅力を凝縮。

HOLIDAY BOX GOLDEN HOURは8,800円。バイオレチノールゴールドマスク30mL入りで、わずか5分でうるおいとハリ感、輝きを与える人気No.1マスク。

HOLIDAY BOX DREAMY HYDRATIONは17,600円。カラハリドリームクレンジングオイル30mL(限定トラベルサイズ)とヒアルロンセラム200 30mLをセット。

※ギャルリー・ヴィー自由が丘店のみ展開。

HOLIDAY BOX MOISTURE BOOST DUOは13,200円。ヒアルロンセラム200 10mL(限定トラベルサイズ)とデイリーリニューフェイシャルクリーム30mLを組み合わせています。

※ギャルリー・ヴィー自由が丘店のみ展開。

POPUPで広がる植物の可能性

期間中は、EVOLVEスタッフが在店し、アイテム選びをサポート。自由が丘店では12/19(金)-12/21(日)13:00-16:00、丸の内店では1/9(金)-1/11(日)14:00-17:00に実施されます。

プロダクトの背景や植物の力を直接聞けることで、スキンケアへの理解がより深まり、自分に合った一品と出会えるはずです。

肌と心を整える特別な時間

EVOLVEのポップアップストアは、単なるスキンケア選びに留まらず、自分自身と向き合うきっかけをくれる場所。

植物の恵みと先進的な処方が織りなすオーガニックケアは、日々のルーティンを特別な時間へと変えてくれます。

ギャルリー・ヴィー自由が丘店、丸の内店で開催されるこの機会に、本来の美しさを呼び覚ますEVOLVEの世界を、ぜひ体感してみてください♪