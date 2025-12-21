¥í¥Ã¥Æ¡¢¥É¥é7¡¦ÅÄÃæÂçÀ»¤ÎÅÐÏ¿Ì¾¤Ï¡ØÂçÀ»¡Ù¡Ö¿»Æ©¤¹¤ë³èÌö¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï21Æü¡¢¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¤ÎÅÄÃæÂçÀ»¤ÎÅÐÏ¿Ì¾¤ò¡ÖÂçÀ»¡×¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀ»¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö°ìÈÌÅª¤ËÅÄÃæ¤È¤¤¤¦ÉÄ»ú¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç²¼¤ÎÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤´õË¾¤ÏÀÎ¤«¤é¤¢¤ê¡¢ÂçÀ»¤È¤¤¤¦´Á»ú¤âÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ ËÍ¤ÎÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â³Ð¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢¸Æ¤Ó¤ä¤¹¤¤²¼¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤ÎÅÐÏ¿¤òµåÃÄ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÂçÀ»¡Ê¤ä¤Þ¤È¡Ë¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÅÐÏ¿Ì¾¤¬¿»Æ©¤¹¤ë³èÌö¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÇØ¥Í¡¼¥à¤Ï¡ØYAMATO¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¡£