7月、練習で汗を流す城後

写真拡大

　J1アビスパ福岡は21日、FW城後寿（39）と明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したと発表した。

　福岡県久留米市出身の城後は長崎・国見高から2005年に福岡に入団して以来、アビスパ一筋。今季30周年を迎えたクラブの約3分の2が自身のキャリアと重なり、4度のJ1昇格と3度のJ2降格、クラブ初タイトルとなる23年のYBCルヴァン・カップ優勝など、山あり谷ありの歴史を現役選手の誰よりも知る。

　今季は右膝の大けがからの復活を目指してリハビリが続き、ルーキーイヤー以来となる公式戦出場なしに終わった。しかし、シーズン中には「まだ元気だし、プレーしたいという気持ちもある。自分がやれる、チームの力になれるまではやりたいと思っている」と衰えない意欲を語っていた。来年4月で40歳。22年目のシーズンは、完全復活の年とする。

城後寿の年度別成績

年度　　　　　リーグ戦  カップ戦
　　　　　　　  出　  点  出　  点
2005（J2）　　  0　　0　0　　0
2006（J1）　　25　　4　4　　0
2007（J2）　　16　　2　0　　0
2008（J2）　　27　　2　0　　0
2009（J2）　　38　　5　0　　0
2010（J2）　　21　　8　0　　0
2011（J1）　　31　　7　2　　0
2012（J2）　　41  　12　0　　0
2013（J2）　　35　　5　0　　0
2014（J2）　　40　　9　0　　0
2015（J2）　　42　　8　0　　0
2016（J1）　　33　　6　8　　2
2017（J2）　　26　　2　0　　0
2018（J2）　　24　　6　0　　0
2019（J2）　　36　　6　0　　0
2020（J2）　　25　　1　0　　0
2021（J1）　　12　　0　5　　3
2022（J1）  　　6　　0　6　　1
2023（J1）　  　9　　0　5　　1
2024（J1）  　　1　　0　1　　0
2025（J1）　　  0　　0　0　　0
計　　　　　　488　83　31　  7