J1アビスパ福岡は21日、FW城後寿（39）と明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したと発表した。

福岡県久留米市出身の城後は長崎・国見高から2005年に福岡に入団して以来、アビスパ一筋。今季30周年を迎えたクラブの約3分の2が自身のキャリアと重なり、4度のJ1昇格と3度のJ2降格、クラブ初タイトルとなる23年のYBCルヴァン・カップ優勝など、山あり谷ありの歴史を現役選手の誰よりも知る。

今季は右膝の大けがからの復活を目指してリハビリが続き、ルーキーイヤー以来となる公式戦出場なしに終わった。しかし、シーズン中には「まだ元気だし、プレーしたいという気持ちもある。自分がやれる、チームの力になれるまではやりたいと思っている」と衰えない意欲を語っていた。来年4月で40歳。22年目のシーズンは、完全復活の年とする。

城後寿の年度別成績

年度 リーグ戦 カップ戦

出 点 出 点

2005（J2） 0 0 0 0

2006（J1） 25 4 4 0

2007（J2） 16 2 0 0

2008（J2） 27 2 0 0

2009（J2） 38 5 0 0

2010（J2） 21 8 0 0

2011（J1） 31 7 2 0

2012（J2） 41 12 0 0

2013（J2） 35 5 0 0

2014（J2） 40 9 0 0

2015（J2） 42 8 0 0

2016（J1） 33 6 8 2

2017（J2） 26 2 0 0

2018（J2） 24 6 0 0

2019（J2） 36 6 0 0

2020（J2） 25 1 0 0

2021（J1） 12 0 5 3

2022（J1） 6 0 6 1

2023（J1） 9 0 5 1

2024（J1） 1 0 1 0

2025（J1） 0 0 0 0

計 488 83 31 7