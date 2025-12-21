元プロテニスプレーヤーの伊達公子さん（55）が21日、自身のインスタグラムを更新。「年末トリプルデート」ショットを披露した。

自身と22年に再婚した夫、バドミントン元五輪代表でキャスターの陣内貴美子と夫の元プロ野球選手で解説者・実業家の金石昭人氏、バレーボール女子元日本代表でスポーツキャスターの益子直美さんと夫でロードレース元日本代表の山本雅道さんの飲食店でのショットをアップ。

「恒例の年末トリプルデートの夜と言いながら 昨年2024年は益子さん体調悪く集まれず。2023年はなぜかなかった… 2022年に集まれた以来のトリプルデート。のはず。いやいや楽しいを通り越してやっぱり心地よい。私が末っ子でいられる安心感。笑」とつづった。

「長女の @jinnai_kimiko 次女の @naomi.masuko」と陣内さんが長女、益子さんが次女だとし「@kaneishiakihito さんの呟いた一言。大笑いしたなぁ」と金石氏の言葉に爆笑したと回顧。「元女球技アスリートがガンガン話して 元アスリート男性2人とまったく畑違い(一応大学までスキー部)陣が見守る構図で ずっとずっとこうやって楽しく歳を重ねられるといいね行って終わったのでした」と振り返った。

伊達さんの投稿に、フォロワーからは「皆さんどうしてそんなにおしゃれなの！モデルさんが集まってるのかと思いました まるでドレスコードがあったかのような画になる6人」「うわすごいみんな楽しいそう笑顔ですね」といった反響が寄せられている。