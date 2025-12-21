高石あかり （C）ORICON NewS inc.

　俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の新たな相関図が公開された。

　公式SNSは「ばけばけ人物紹介図」として「物語に関わる新たな登場人物が加わりました。伊武雅刀さん演じる、大雄寺の住職。大西信満さん演じる、ヘブン専属の車夫・永見剣造」と紹介した。

　ファンからは「この相関図、大好きな人だらけで嬉しい!!」「もう！伊武さん　お坊さんですねー、お似合いです！」「住職さん、ヘブンさん専属の車夫さん、新たな紹介ありがとうございます」「大物キター！」「大雄寺の住職さん、車夫の永見さん、出番がいっぱいありますように」などの声が寄せられている。