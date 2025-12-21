働く納税者の8割にあたる年収665万円以下を対象に、年収の壁160万円を178万円に引き上げることで合意した。

【映像】「年収の壁」引き上げでいくらお得に？年収別減税額（試算額）

「多くの納税者の方々にとって、一定の手取りの増加が実現することになる」（高市総理）

「178万円の引き上げが実現した。大きな関所を乗り越えることができた。これは、高市総理の政治決断にも感謝と敬意を申し上げたい」（玉木代表）

現在は基礎控除が58万円、年収ごとに決まる給与所得控除の最低額が65万円、年収200万円以下の人に限っては、特例で控除37万円上乗せし、部分的に年収の壁を160万円にしている。

これまでは年収によって階段状に設定していた基礎控除額。今回の合意によって、年収665万円までの人は一律で104万円に引き上げられる。また、年収665万円を超える人も控除額を4万円引き上げることで、中所得者以上の手取りも増えることになる。

これについて、東京大学-IncluDE准教授の中野円佳氏は私見を述べた。

「まず160万円に上がって、今回178万円ということで、中間層をケアするという政策としては評価できるのかなと思っている。500万円前後の収入の方は、どこに住んでるかにもよると思うが、例えばその投資に回す余裕とかってあまりないんじゃないかなと思う。今、何年か前と比べると、株価など上がっているが、その売却益などの恩恵を受けている層とも少し違うのかなという風に考えると、手厚い支援は必要だと思う」（中野氏、以下同）

働く人の8割が基礎控除の上乗せ対象になるが、665万円という上限が設けられたことにSNSを中心に不満の声もあがっている。また、7月5日国民民主党・玉木氏がXに投稿した減税案では、年収600万円の減税額は15.2万円、年収800〜1000万円では22.8万円と年収が高い層にもメリットがありそうに見える。だが、第一生命経済研究所 星野卓也主席エコノミストの試算では、年収600万円の減税額は3万6000円、年収800〜1000万円では8000円と、665万円を超えると減税額がかなり下がっている。

これについて中野氏は、「元々国民民主党が出していた金額からすると、そこまで大した金額じゃない。どこかで線を引かないといけないというのはあると思う。665万というのが1人暮らしだったら、そこまで苦しくはないかもしれないが、例えば子育て世代には別の形で別途支援をしていくとか、そういうことは必要かもしれないなとは思う」と話している。（『わたしとニュース』より）