【朝日杯FS】デイリー杯2歳S覇者アドマイヤクワッズ 無傷の3連勝で2歳マイル王へ
アドマイヤクワッズ（c）SANKEI
2歳マイル王の頂点を決める第77回朝日杯フューチュリティステークス（GI） が、21日、阪神競馬場・芝1600メートルで行われる。
翌年のクラシックを占う重要な一戦でもあり、過去には数々の名馬がここから羽ばたいてきた。
今年は日程の都合上、もうひとつの2歳GⅠホープフルSも朝日杯の6日後に開催されるため、メンバーが分散。マイル適性の高そうなスピード馬が多く集まった印象を与える一戦となった。
今年もそんな未来を明るくするような馬が朝日杯FSを制することだろう。今回の朝日杯FSの筆頭格と言えるのが、デイリー杯2歳Sを無傷で制したアドマイヤクワッズだ。
秋の東京で迎えたデビュー戦は後方からの一気差し。上がり3ハロンはメンバー最速となる33秒3という切れ味を見せた。
これだけでも十分のインパクトだったが、この馬が世代最強の片鱗を感じさせたのが次走に選んだデイリー杯2歳Sだった。
わずか8頭の少頭数という寂しいメンバーだったこともあり、注目度はさほど高くなかったが、ここでも中団で脚を溜めて直線で爆発。
先に動いたカヴァレリッツォを一気に捕らえると、叩き合いの末アタマ差抜け出して勝利。
最後の2ハロンはいずれも11秒台で突き抜けて上がり3ハロンのトータルはまたもメンバー最速の34秒0。勝ち時計の1分33秒1は2歳レコードを更新した。
わずか2戦とはいえ、2戦続けて上がり最速を叩き出して突き抜ける破壊力満点の末脚は世代最強にふさわしいモノ。
そのポテンシャルにふさわしい2歳王者の頂の座に就くことができるだろうか。
■文／福嶌弘
■第77回朝日杯フューチュリティステークス（GI）枠順
2025年12月21日（日）5回阪神6日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 グッドピース（牡2 西村淳也）
2-2 ホワイトオーキッド（牝2 北村友一）
3-3 エコロアルバ（牡2 松山弘平）
3-4 コスモレッド（牝2 藤岡佑介）
4-5 ストームサンダー（牡2 岩田康誠）
4-6 タガノアラリア（牡2 F.ジェルー）
5-7 コルテオソレイユ（牡2 川田将雅）
5-8 カヴァレリッツォ（牡2 C.デムーロ）
6-9 スペルーチェ（牡2 三浦皇成）
6-10 ダイヤモンドノット（牡2 C.ルメール）
7-11 カクウチ（牡2 岩田望来）
7-12 アドマイヤクワッズ（牡2 坂井瑠星）
8-13 リアライズシリウス（牡2 津村明秀）
8-14 レッドリガーレ（牡2 吉村誠之助）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
