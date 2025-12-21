21日午前10時29分ごろ、青森県、岩手県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、青森県の八戸市と五戸町、それに階上町、岩手県の軽米町です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□青森県

八戸市 五戸町 階上町





□岩手県軽米町

■震度3

□青森県

三沢市 野辺地町 七戸町

六戸町 東北町 おいらせ町

三戸町 青森南部町 平内町

むつ市 東通村



□岩手県

盛岡市 二戸市 八幡平市

久慈市 岩手洋野町



□北海道

函館市

■震度2

□青森県

十和田市 横浜町 六ヶ所村

田子町 新郷村 青森市

五所川原市 つがる市 蓬田村

外ヶ浜町 鶴田町 中泊町

佐井村 藤崎町



□岩手県

滝沢市 葛巻町 岩手町

紫波町 矢巾町 一戸町

宮古市 普代村 野田村

大船渡市 釜石市 住田町

花巻市 北上市 遠野市

一関市 奥州市 金ケ崎町

平泉町



□北海道

渡島北斗市 新篠津村 札幌東区

千歳市 木古内町 室蘭市

苫小牧市 白老町 厚真町

安平町 むかわ町 新冠町

新ひだか町 浦河町 様似町

幕別町 浦幌町



□宮城県

気仙沼市 登米市 宮城美里町

石巻市



□秋田県

井川町 大館市 鹿角市

北秋田市 小坂町

■震度1

□青森県

今別町 板柳町 大間町

風間浦村 弘前市 黒石市

平川市 鰺ヶ沢町 深浦町

西目屋村 大鰐町 田舎館村



□岩手県

雫石町 山田町 岩泉町

田野畑村 陸前高田市 大槌町

西和賀町



□北海道

七飯町 鹿部町 渡島森町

当別町 札幌北区 札幌白石区

札幌豊平区 札幌南区 札幌厚別区

札幌手稲区 札幌清田区 江別市

恵庭市 北広島市 福島町

知内町 登別市 帯広市

士幌町 十勝清水町 芽室町

本別町 厚沢部町 小樽市

ニセコ町 夕張市 岩見沢市

美唄市 三笠市 南幌町

長沼町 月形町 北見市

胆振伊達市 豊浦町 壮瞥町

日高地方日高町 平取町 新得町

十勝大樹町 広尾町 釧路市

厚岸町 標茶町 白糠町

標津町 別海町 根室市



□宮城県

栗原市 大崎市 色麻町

宮城加美町 仙台宮城野区 東松島市

松島町 利府町 大郷町

名取市 角田市 岩沼市

蔵王町 大河原町 丸森町

亘理町



□秋田県

能代市 潟上市 藤里町

三種町 八郎潟町 上小阿仁村

秋田市 由利本荘市 にかほ市

横手市 湯沢市 大仙市

仙北市 秋田美郷町 羽後町



□山形県

酒田市 中山町 山形川西町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。