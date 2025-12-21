来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。

東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。

「過去最高」の布陣でも中野孝行監督は慎重

帝京大は全日本で６位に食い込み、その後の記録会などで多くの選手が自己記録を更新した。「５強崩し」という目標に向け、確かな勢いに乗っている。

全日本で脚光を浴びたのが、２区で区間タイ記録をたたき出した楠岡由浩（３年）。１１月の記録会では１万メートルで学内記録の２７分５２秒０９をマークした。前回１区で５位と好走し、今年の全日本でも７区５位の島田晃希（てるき）（４年）は「ウカウカしていられない。楠岡と２人で高め合っていきたい」と、強い刺激を受けている。箱根では島田が２区、楠岡は「２区か３区」を希望。このダブルエース以外の陣容も厚みがある。

１区を希望する原悠太（３年）は、上尾ハーフ大学生男子の部で４位と躍動。過去３大会で箱根を走った柴戸（しばこ）遼太主将（４年）は安定感がある。前回６区４位の広田陸（３年）は、今回も山下りに挑みそう。全日本で４区３位と好走した谷口颯太（３年）ら他にも有力選手が控える。

「数字の上では過去最高。でも何が起きるか分からない」。帝京大の指導者として２１年目、箱根駅伝の醍醐味（だいごみ）と怖さを知る中野孝行監督は、躍進への手応えを語りつつも、慎重だ。（塩見要次郎）