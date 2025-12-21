福井市で２０日に開かれた福井県主催の「北陸新幹線フォーラム２０２５ｉｎ福井〜関西との絆を、未来につなぐ〜」。

敦賀以西の延伸問題を巡りルート案の再検討が決まった中、福井と関西の歴史的、文化的つながりの深さや、小浜・京都ルートの重要性を話し合った。

１部では、タレントの松嶋尚美さんと、京都市出身で小浜市内の飲食店を経営する中東篤志さんが食をテーマに対談。中東さんは鯖（さば）街道を通じて若狭の食材が京都に運ばれていたことなどを紹介し、「福井が京都の食文化を支えてきた」と話した。

２部では、京都大の藤井聡教授と中村保博副知事が登壇し、小浜・京都ルートの優位性について議論した。

藤井教授は米原ルートと比較し、建設費は高額だが経済効果は大きくなると指摘。さらに、南海トラフ地震などで東海道新幹線が寸断されることを想定し、「東京と大阪をつなぐ北陸新幹線が災害対応でも重要になる」と述べた。

中村副知事は、「県としては小浜・京都ルートでの一日も早い全線開業につなげられるよう、何とか突破口をつくりたい」と強調した。