元TOKIOの松岡昌宏（48）が21日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。「目標というのは立てたことがない」と明かした。

毎年、この時期に「今年を振り返り、来年の目標を立てます」というリスナーから「毎年新年の目標など立てていますか？」という質問が寄せられた。

これに、松岡は「新年に限らず目標というのは立てたことがないですね」とキッパリ。「なんかこういうのを目指そうとか、こういうのがいいなって、うっすら浮かべるんですけど、目標というのを立てると、俺の性格的にそこに縛られるのがあんまり得意じゃないんで。成り行きがいいな、って。『ここが目標だからここに行くようにしよう』ってすることによって、変なところA型なんで、なんか違うことが面白くなってきたぞっていう時に、軌道修正できなくなるのが嫌なので、目標は立てないですね」とした。

「俗に言う、役作りをしていかないっていうのも同じ理由」だといい、「芝居を作っていくと、現場に行った時に、監督とかから求められる芝居ができなくなるのが嫌だっていうのとちょっと似てるんですけど」と話した。

「（目標も）あんまり立てないで、ぼやーっとやって、やってってます」と松岡。「でも、目標を立てる方、できる方は、僕は凄いなと思いますけど、自分はできるタイプじゃないんですよね」と話した。