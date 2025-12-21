堂安律がフル出場したフランクフルト、敵地でハンブルガーSVとドロー
[12.20 ブンデスリーガ第15節 ハンブルガーSV 1-1 フランクフルト]
ブンデスリーガ第15節が20日に開催され、MF堂安律が所属する7位フランクフルトは敵地で14位ハンブルガーSVと1-1で引き分けた。堂安はシャドーでスタメン出場。90分間プレーした。
先制したのはホームのハンブルガーSV。前半19分、MFアルベール・サンビ・ロコンガが相手のずれたパスをペナルティエリア左で拾い、右足でゴール左に突き刺した。
一方、フランクフルトは前半26分、ペナルティエリア左へのロングパスをMFナサニエル・ブラウンがワンタッチで折り返すと、MFヒューゴ・ラーションが右足で押し込み、同点に追い付く。後半はスコアが動かず、勝ち点を分け合う結果に終わった。
フランクフルトの次節は年明けの1月9日に行われ、本拠地で強豪ドルトムントと対決する。
