『ゴジュウジャー』遠野兄弟の因縁に決着 クオン、まさかの“剣エンド”でガリューデカリバーに まさかの折リジナル戦隊オリガレッド登場
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第43話「決戦クオン！天使からの贈り物」が21日に放送される。
【動画】『ゴジュウジャー』まさかのオリガレッド登場 ファンも大喜び
クリスマスモードのテガソードの里で、ゴジュウジャーたちは楽しそう。しかし吠（冬野心央）だけは、テガジューン（声：ゆかな）を取り込んだクオン（カルマ）のことで表情が暗い。兄弟は、かつてクリスマスに仲良く願い事を書いていたが、今では敵として戦わなければいけない。そんな吠とクオンは、ついに最後の対決に挑むことに！ほかのゴジュウジャーたちも、ブライダンの幹部たちと激しく戦う…！
そのころグーデバーン（声：KENN）は、ノーワンワールドでのテガジューンの悲しそうな表情を思い出し、自分に何かできることはないかと考え…!?
この話では遠野兄弟の因縁に決着。吠、クオンがそれぞれの思いを伝え、和解した。しかし、その直後にファイヤキャンドルが暴れた際の攻撃の余波が吠へ向かってきた。これをかばったクオンだった。吠のむなしい雄叫びが響き渡っていた。しかし、テガソードの息な計らいで、クオンは吠の新たな剣に。ガリューデカリバーとして「お兄ちゃんがプレゼントだよ」とねっとり吠にまとわりついていた。
また、第44話「僕こそレッド！折リジナル戦隊、見参！」の予告も解禁。そこに登場したのが「折リジナル戦隊オリガレッド」。スーパー戦隊50周年記念施策の一環で行われた企画によって公募された作品のナンバーワン賞に輝いたものだった。ファンは「すさまじいサプライズ」「うれしいだろうな〜」とコメントしていた。
