¡Ú¼ò°û¤ß¤Î¿·¾ï¼±¡Û¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÏµÕ¸ú²Ì¤À¤±¤É¡Ä¡ÖÉ÷¼Ù¤Ë¤ÏÍñ¼ò¡×¤¬¸ú¤¯¤Î¤«¡©
¡¡²áÆü¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë·Ú¤¤É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿¡£É÷¼ÙÌô¤ò°û¤ó¤À¸å¡¢¤½¤ÎÀÎ¡¢¡ÖÉ÷¼Ù¤Ë¤ÏÍñ¼ò¤¬¸ú¤¯¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¥ì¥·¥Ô¤â¸«¤º¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢Ç®¤·¤¿¼ò¤Î»É·ã¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿É¡¤òÆÍ¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÇò¿È¤Î¥É¥í¥Ã¤È¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÀ¤¼¤Ë¤â¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ê¤éÉáÄÌ¤ËÇ®ßó¤ò°û¤ó¤Ç¿²¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤Ã¤Ý¤É¥Þ¥·¤À¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÍñ¼ò¤ÇÉ÷¼Ù¤Î¡Ö¼£ÎÅ¡×¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²¹¤Þ¤ë¤³¤È¤ÇÉû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌ²¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁËÉÙ¤ÊÍñ¤Ç±ÉÍÜ¤òÊä¤¦¤Ê¤É¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡Âè°ì¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÏÇ´Ëì¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¼å¤é¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÉ¡¤ä¹¢¤Î£É£ç£Á¡ÊÇ´Ëì¤ÎÌÈ±Ö¹³ÂÎ¡Ë¤¬Äã²¼¤·¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¿¯Æþ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÍøÇ¢ºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¥¤¥ì¤¬¶á¤¯¤Ê¤ê¡¢Ì²¤ê¤âÀõ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥«¥é¥À¤¬µÙ¤Þ¤é¤º¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼£¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤À¡££·£¸¡î°Ê¾å¤ËÇ®¤·¡¢¤¤Á¤ó¤È¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÈô¤Ð¤»¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿±Æ¶Á¤Ï¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¼ò°û¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ÀèÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢£µ£µ¡î¤ÎÈô¤ÓÀÚ¤êßóÄøÅÙ¤Ç²Ð¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ò°û¤ßÃç´Ö¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÉ÷¼Ù¤Î»þ¤Ï¼ò¤ò¹µ¤¨¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÊò¤ìµ¤Ì£¤Ë¸À¤¦¡£¥Í¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¼ò¤ò°û¤ó¤ÇÉ÷¼Ù¤¬¼£¤Ã¤¿¡×¡Ö¼ò¤Ç¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¾ÃÆÇ¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â»¶¸«¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¥É¥¯¥¿¡¼¡£ÆÃ¤ËÉ÷¼ÙÌô¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢Ì²µ¤¤Ê¤É¤ÎÉûºîÍÑ¤¬¶¯¤¯½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¸·¶Ø¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤ÎÆÃ¸úÌô¤Ï¡¢¿çÌ²¡¦¿åÊ¬¡¦ÊÝ²¹¤Î£³¤Ä¤¬²¦Æ»¡£Íñ¼ò¤Î¤è¤¦¤ÊÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÃÎ·Ã¤Ë¤Ï²¹¤«¤ß¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢É÷¼Ù¤¬¼£¤ë¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤¤¡£É÷¼Ù¤ÎÆü¤Ï¶¯À©Åª¤ÊµÙ´ÎÆü¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ°û¤à¤Î¤ò»ß¤á¡¢²óÉü¤·¤Æ¤«¤é°û¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡£