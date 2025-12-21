松井珠理奈、独立から約2年「日常の中でたくさん幸せを見つけられるように」 裏方仕事や畑仕事に挑戦し芽生えた思い
●個人事務所立ち上げ当時は裏方仕事も自分で「すごく大事な経験を」
2021年4月にアイドルグループ・SKE48を卒業し、休養期間を経て2024年から個人で活動している松井珠理奈。今年9月に発売した2nd写真集『アイヲシル』(宝島社)では、地元・東海地方で撮影した自然体の姿を披露し、今の赤裸々な思いもつづっている。独立してまもなく2年。松井にインタビューし、環境が変わったことで気づけたことや、新たに挑戦しているという畑仕事について話を聞いた。
松井珠理奈 撮影:蔦野裕
個人事務所を立ち上げた当時は、マネージャーもおらず、裏方の仕事も1人で行っていたという。
「最初は1人ぼっちで始めて、請求書も自分で作って。大変でしたが、初めての経験だったのでワクワクして楽しい気持ちもありました。お仕事のオファーも自分で返信したりしていて、皆さん『ご本人ですか!?』とびっくりしていました(笑)」
ただ、事務作業に時間を取られてしまうと本来の仕事ができなくなると感じ、プロに任せるように。
「事務的な作業が得意なわけではないので、スムーズにできないこともあって。そうなってきたときに、自分が出演する業務がおろそかになりそうで、これはまずいと思い、マネージャーさんにいてほしいし、お金のことは税理士さんにお任せしようということになりました」
裏方の仕事を経験したことで、仕事に対する思いが大きく変わったという。
「1人では何もできないんだなと実感しました。私が何かに出演する際、その裏で交渉してくれたり、請求書を作ってくれたり、いろんな業務があるんだなと改めて知り、たくさんの方に支えてもらっていたんだなと。皆さんへの感謝の気持ちが湧いてきて、すごく大事な経験をさせてもらったなと思います」
そして、日常生活でもさまざまなことに感謝するようになったと明かす。
「『この新幹線が動いているのは……』『この椅子があるのは……』『電気がつくのは……』って、一つ一つのことに感謝の気持ちが湧いてきて、どれも当たり前ではなく、その裏でお仕事してくれているたくさんの方たちがいるおかげなんだなと思うようになりました」
●地元で畑仕事に挑戦「自給自足が本当に楽しくて毎日幸せ」
松井は現在、地元である愛知県春日井市の広報大使を務めており、その魅力を発信したいという思いから、同市で畑仕事にも挑戦している。
「YouTubeを始めるタイミングで畑に行かせていただいたときに、畑が買えると聞き、自然に触れることに興味があったので挑戦してみようと。料理が好きなので、自分で育てた野菜で料理したらどれだけ幸せなんだろうと思って始めてみました。それを発信することで、興味を持って春日井市で畑をやってみたいという人が出てきたらうれしいなという思いもあります」
実際に畑仕事に励む中で、自分で野菜を育てる楽しさを感じているという。
「きゅうりの成長が早くて、ズッキーニみたいに育ったきゅうりもあってびっくりしました。きゅうりはスーパーなどで買う際に、トゲトゲしている方が新鮮だと言いますが、畑になっているきゅうりは、針みたいにトゲトゲしていて、本当に新鮮なきゅうりってこうなんだと。そういうのを見るのが楽しいです」
自分で育てた野菜を食べる幸せも感じているとうれしそうに話す。
「収穫した野菜と三重の海で釣ってきた魚を家で食べたときに、不思議な気持ちになって、私は何をやっている人だっけって(笑)。自分で作った料理がおいしいと幸せですが、自分で育てたもので料理しておいしいと幸せが倍増するので、自給自足が本当に楽しくて毎日幸せです。野菜を買うときも、農家の方が大事に育ててくださったんだな、ありがとうという思いが増し、そう思いながらいただくのもすごく幸せです」
新たな環境や新たな挑戦の中で、幸せをより感じられるようになった松井。
「日常の中でたくさん幸せを見つけられるようになりました。もちろん仕事での目標などもありますが、目の前にある幸せを感じられるようになり、毎日楽しいですし、イライラすることが減って毎日穏やかに過ごせています」
さらに、「仕事と向き合うときのコンディションもすごくよくなりました。ちょっとしんどいな、大変だなと思う仕事があっても、終わったらサウナに行こう、よもぎ蒸しに行こうみたいに、リフレッシュできるようになったので、つらいことも乗り越えられるようになりました」と穏やかな表情で語ってくれた。
■松井珠理奈
1997年3月8日、愛知県生まれ。2008年10月にSKE48の1期生として劇場デビュー。同年10月リリースのAKB48のシングル「大声ダイヤモンド」に最年少11歳228日で選抜入りし、Wセンターに抜擢。選抜回数はSKEで26回、AKBで42回。2012〜2015年はAKB48チームKを兼任。AKB48選抜総選挙は第1回(2009年)から出場し、2018年には1位を獲得。2021年4月にグループを卒業。2024年に独立し、個人での芸能活動を開始。テレビ出演やイベント出演、SNSでの発信など、様々な活動を行っている。
stylist:野田陽子(ミタケイショウ) hair＆make-up:萩村千紗子
2021年4月にアイドルグループ・SKE48を卒業し、休養期間を経て2024年から個人で活動している松井珠理奈。今年9月に発売した2nd写真集『アイヲシル』(宝島社)では、地元・東海地方で撮影した自然体の姿を披露し、今の赤裸々な思いもつづっている。独立してまもなく2年。松井にインタビューし、環境が変わったことで気づけたことや、新たに挑戦しているという畑仕事について話を聞いた。
個人事務所を立ち上げた当時は、マネージャーもおらず、裏方の仕事も1人で行っていたという。
「最初は1人ぼっちで始めて、請求書も自分で作って。大変でしたが、初めての経験だったのでワクワクして楽しい気持ちもありました。お仕事のオファーも自分で返信したりしていて、皆さん『ご本人ですか!?』とびっくりしていました(笑)」
ただ、事務作業に時間を取られてしまうと本来の仕事ができなくなると感じ、プロに任せるように。
「事務的な作業が得意なわけではないので、スムーズにできないこともあって。そうなってきたときに、自分が出演する業務がおろそかになりそうで、これはまずいと思い、マネージャーさんにいてほしいし、お金のことは税理士さんにお任せしようということになりました」
裏方の仕事を経験したことで、仕事に対する思いが大きく変わったという。
「1人では何もできないんだなと実感しました。私が何かに出演する際、その裏で交渉してくれたり、請求書を作ってくれたり、いろんな業務があるんだなと改めて知り、たくさんの方に支えてもらっていたんだなと。皆さんへの感謝の気持ちが湧いてきて、すごく大事な経験をさせてもらったなと思います」
そして、日常生活でもさまざまなことに感謝するようになったと明かす。
「『この新幹線が動いているのは……』『この椅子があるのは……』『電気がつくのは……』って、一つ一つのことに感謝の気持ちが湧いてきて、どれも当たり前ではなく、その裏でお仕事してくれているたくさんの方たちがいるおかげなんだなと思うようになりました」
●地元で畑仕事に挑戦「自給自足が本当に楽しくて毎日幸せ」
松井は現在、地元である愛知県春日井市の広報大使を務めており、その魅力を発信したいという思いから、同市で畑仕事にも挑戦している。
「YouTubeを始めるタイミングで畑に行かせていただいたときに、畑が買えると聞き、自然に触れることに興味があったので挑戦してみようと。料理が好きなので、自分で育てた野菜で料理したらどれだけ幸せなんだろうと思って始めてみました。それを発信することで、興味を持って春日井市で畑をやってみたいという人が出てきたらうれしいなという思いもあります」
実際に畑仕事に励む中で、自分で野菜を育てる楽しさを感じているという。
「きゅうりの成長が早くて、ズッキーニみたいに育ったきゅうりもあってびっくりしました。きゅうりはスーパーなどで買う際に、トゲトゲしている方が新鮮だと言いますが、畑になっているきゅうりは、針みたいにトゲトゲしていて、本当に新鮮なきゅうりってこうなんだと。そういうのを見るのが楽しいです」
自分で育てた野菜を食べる幸せも感じているとうれしそうに話す。
「収穫した野菜と三重の海で釣ってきた魚を家で食べたときに、不思議な気持ちになって、私は何をやっている人だっけって(笑)。自分で作った料理がおいしいと幸せですが、自分で育てたもので料理しておいしいと幸せが倍増するので、自給自足が本当に楽しくて毎日幸せです。野菜を買うときも、農家の方が大事に育ててくださったんだな、ありがとうという思いが増し、そう思いながらいただくのもすごく幸せです」
新たな環境や新たな挑戦の中で、幸せをより感じられるようになった松井。
「日常の中でたくさん幸せを見つけられるようになりました。もちろん仕事での目標などもありますが、目の前にある幸せを感じられるようになり、毎日楽しいですし、イライラすることが減って毎日穏やかに過ごせています」
さらに、「仕事と向き合うときのコンディションもすごくよくなりました。ちょっとしんどいな、大変だなと思う仕事があっても、終わったらサウナに行こう、よもぎ蒸しに行こうみたいに、リフレッシュできるようになったので、つらいことも乗り越えられるようになりました」と穏やかな表情で語ってくれた。
■松井珠理奈
1997年3月8日、愛知県生まれ。2008年10月にSKE48の1期生として劇場デビュー。同年10月リリースのAKB48のシングル「大声ダイヤモンド」に最年少11歳228日で選抜入りし、Wセンターに抜擢。選抜回数はSKEで26回、AKBで42回。2012〜2015年はAKB48チームKを兼任。AKB48選抜総選挙は第1回(2009年)から出場し、2018年には1位を獲得。2021年4月にグループを卒業。2024年に独立し、個人での芸能活動を開始。テレビ出演やイベント出演、SNSでの発信など、様々な活動を行っている。
stylist:野田陽子(ミタケイショウ) hair＆make-up:萩村千紗子