「毎日同じ羽織り」→【ハニーズ】で買い足し！ 40・50代が狙いたい♡「上品アウター」

毎日同じアウターでコーデがマンネリしてきたら、買い足して気分を変えてみて。【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】なら、40・50代の大人女性にも似合う、上品で高見えするアウターが手に入りそう。異素材切り替えのブルゾンやシルエットが変わる中綿コートなど、ワードローブに新鮮味をプラスするアウターをチェック！

抜け感コーデが作れるキルトコート

【GLACIER lusso】「キルティングコート」\8,900（税込）

さらっと羽織りやすそうな、ひざ下丈のロングコート。ウエストについたドロストを絞れば、メリハリのあるシルエットに変えられます。サイドにある「ボタンを外してスリットのようなアレンジをすると、足さばきが楽で自転車にも乗りやすい、抜け感のあるスタイリングに」といった着方も公式HPで紹介されていて、おしゃれさも動きやすさも実現しそう。

キルティング × フェイクファーのおしゃれブルゾン

【GLACIER lusso】「ファー切替ブルゾン」\7,900（税込）

袖口と裾を華やかなフェイクファー素材に切り替えた、カジュアルにもきれいめにも着こなせそうなブルゾン。公式HPでは「ストールやアクセサリーで首元のアレンジがしやすい、開きすぎないシンプルなノーカラー」と紹介されていて、ハイネックやタートルネックトップスとも相性がよさそうです。ヒップまで覆える丈とゆったり幅で、体型カバーもできそうなのがうれしい。

コーデの幅を広げるコート

【GLACIER lusso】「マルチwayコート」\7,900（税込）

スタンドネック、テーラードカラー、ステンカラーと襟の印象を変えたり、袖下のファスナーを開けてポンチョ風にしたり、マルチな着こなしができるコート。その日のボトムスや気分によっていろいろな着方にアレンジできるので、コーデの幅がぐっと広がりそうです。抗菌防臭や静電気軽減など、うれしい機能もついています。

シルエットが変えられる中綿コート

【GLACIER lusso】「ファイバーダウンコート」\8,900（税込）

おしりまですっぽり隠れる、長め丈の中綿コート。ドロスト仕様により、ウエストと裾は絞れるようになっているので、シルエットを変えて着こなすことも可能です。公式HPによると「優れた保温力と軽量感を兼ね備え、まるでダウンのような暖かさのエコ素材」を使用しているのだとか。少し大きめのつくりなので、ニットやプルオーバーなど厚みのある服の上からでも着やすそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W