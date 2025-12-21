27日にサウジアラビアで防衛戦

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は27日、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨む。20日、井上陣営は興行が行われるサウジアラビアの首都リヤドに到着。出迎えたド派手な特別仕様車に、ファンも「何コレ！？！？」「凄すぎだろ」「誰が乗ってるのか一目瞭然ですねw」と目を丸くしている。

抜群の存在感だ。黒光りする車の側面には「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」という興行名とともに、どデカイ井上のイラストが。赤いグラブをはめ、戦国武将のような鎧を身につけている。刀ではなく拳で戦う侍だ。

井上は自身のXに「ありがとう」と記し、迎車の写真を公開。ファンからは驚きの声が相次いだ。

「迎車ですか？ 誰が乗ってるのか一目瞭然ですねw」

「何コレ！？！？」

「リムジンでお出迎え、本当に世界のスーパースター、日本の誇りです」

「超VIP待遇」

「凄すぎだろ 流石トゥルキ閣下…」

「カッケー車」

サウジアラビア最大のエンターテインメントフェスティバル「リヤド・シーズン」を運営する、サウジアラビア総合娯楽庁のトゥルキ・アラルシク長官もXで井上の到着シーンを投稿するなど、大歓迎ムード。興行はNTTドコモの動画配信サービス「Lemino」で国内独占生配信される。戦績は32歳の井上が31勝（27KO）、25歳のピカソが32勝（17KO）1分。



（THE ANSWER編集部）