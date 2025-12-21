クラブが公式発表

カターレ富山が12月21日、FC町田ゼルビアからFW中島裕希が完全移籍で加入することを発表した。

現在41歳の中島は2003年に鹿島アントラーズでプロデビューを飾り、ベガルタ仙台、モンテディオ山形でプレーしたのちに当時J2の町田に活躍の場を求めた。

10年間在籍した町田では公式戦通算287試合に出場し、51ゴール26アシストを記録。今季は怪我の影響もあり、公式戦の出場は0に。J2からJ1昇格、初タイトルとなる天皇杯優勝など、クラブの発展を見届けた功労者が富山で新たなスタートを切ることになった。

中島は町田のファン・サポーターに向けて「環境や人が変わる中でも、『町田のために』という想いは一度も揺らぐことはありませんでした。ここまで全力でやりきったことに後悔は一切ありません」とコメント。富山を通じて、「全身全霊で闘いたい」と新たな決意を言葉にした。

中島のコメントは以下のとおり。

「富山の皆さん！こんにちは！中島裕希です！生まれ育った富山のクラブでプレーする機会をいただき、心から感謝しています。地元・富山のために、これまでのキャリアで培ってきた経験を活かし、全身全霊で闘いたいと思います！

皆さんと共に闘い、一緒に富山を盛り上げていきましょう！県総で、皆さんと喜びを分かち合える日を楽しみにしています。熱い応援をよろしくお願いします！」（FOOTBALL ZONE編集部）