俳優の本木雅弘が21日に還暦を迎えたことを記念し、CMキャラクターを務めている飲料メーカー「サントリー」が「本木雅弘さん還暦のお誕生日」と題した60秒の記念CMを作成。21日限定で公開している。

アニメ「鉄腕アトム」の主題歌の音に合わせて、CMで共演する女優の上白石萌音（27）が「きょう、12月21日は本木さんの60歳のお誕生日です。なんと還暦を迎えられました！」とお祝いしている。

機能性表示食品の飲料「特茶」が誕生した2013年からCMに出演し続けている本木。記念CMでは48歳の初出演時から、これまでの歴代映像も楽しむことができる。

年齢を感じさせないスマートでチャーミングな姿に上白石は「こんな格好良い60歳になりたいなぁ。やっぱりその秘けつは“特茶”だったり？今度こっそり教えてください！」と呼びかけている。

CMは同社の公式YouTubeチャンネル、「特茶」と「特水」の公式Xで公開されている。

また、21日に放送される2番組のCMでも放送を予定。日本テレビのバラエティ番組「世界の果てまでイッテQ！」では午後8時台に、TBSのスポーツバラエティ番組「究極の男は誰だ！？最強スポーツ男子頂上決戦2025冬」では午後9時台に放送を予定している。